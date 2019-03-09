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影／柯文哲參加台北市政府首長領航共識營

2019-03-09 10:42聯合報系攝影中心 記者林伯東╱即時報導

北市柯文哲上午參加台北市政府首長領航共識營，宣達施政理念，希望藉此凝聚共識，強化府團隊執行力，並展現市府各局處施政成果。

台北市長柯文哲（中）上午參加台北市政府首長領航共識營，宣達施政理念，希望藉此凝聚...
台北市長柯文哲（中）上午參加台北市政府首長領航共識營，宣達施政理念，希望藉此凝聚共識，強化府團隊執行力，並展現市府各局處施政成果。記者林伯東／攝影
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台北市長柯文哲上午參加台北市政府首長領航共識營，宣達施政理念，希望藉此凝聚共識，...
台北市長柯文哲上午參加台北市政府首長領航共識營，宣達施政理念，希望藉此凝聚共識，強化府團隊執行力，並展現市府各局處施政成果。記者林伯東／攝影
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北市柯文哲
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