含金量最高的展覽 500顆自然金見證基隆河淘金傳說

2019-03-09 09:04 聯合報 記者 聯合報 記者 吳淑君 ╱即時報導



這次展出最大亮點就是500顆自然金，堪稱史上含金量最高的展覽。記者吳淑君／攝影 分享 facebook

基隆河淘金熱有記載始於1684年，300多年來淘金傳說不斷，但淘出來的金子長什麼樣子，就少有人知道，新北市立黃金博物館昨天起展出「黃金山脈的寶藏─水金九地質遺產巡禮」，邀在地收藏家把平日不輕易展出的寶貝，在國內博物館首次一起曝光，最大亮點就是500顆自然金，堪稱含金量最高的展覽。

這次展出的策展人，是九份土生土長、現為國立成功大學地球科學系博士班的礦石專家黃克峻。

黃克峻表示，展出的礦石，由在地熱心的礦石收藏家張國興、張英傑、杜威翰及林俊宏等共同參與，十足接地氣。展出內容包含很多經典礦石，是藏家平日不輕易展出的寶貝，在國內博物館首次一起曝光，最大亮點是500顆自然金，可以遙想當年基隆河淘金傳說盛況，堪稱史上含金量最高的展覽。

基隆河淘金熱有記載始於1684年，1890年劉銘傳於基隆河造鐵路，工人在河中再現砂金引發淘金熱，黃金為柔軟的金屬，透過長時間磨耗會增加圓度，基隆河砂金地質年紀輕，搬運距離短，大小不一偶有金塊出現，與多國砂金礦比較，罕見保有原生外型。

這些展出的藏品，最大金塊3.3公克，有十多兩，台灣目前第一、第二、第三大的金塊都在這裡，價值非常高，保存下來不易。