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做女人先做自己 自話像勇敢說出內心話

2019-03-08 18:48中央社 台北8日電

今天是國際婦女節北市社會局以「做女人，先做自己」為題，鼓勵女性與自己對話、學習勇敢，有受暴婦女也藉婦女節闡述從家暴失婚婦女，成為獨當一面保母的生命故事。

台北市社會局在國際婦女節推出一系列活動，以「做女人，先做自己」為題，其中「自話像」鼓勵女性在臉書「台北市婦女館──台北好人家」以文字或影像，對過去、現在或是未來的自己說出內心話。

「自話像」回響熱烈，許多人留言給自己加油打氣，或是感謝過去的自己勇敢度過難關。還有位網友需照料失智症患者、躁鬱症弟弟與身障姪子，又得擔心自己身障孩子的就業問題，卻得不到另一半支持，也留言鼓勵自己「已經在念研究所了，要照顧自己的內心，一天比一天更好」。

而婦女月傳達女性成長、自信的理念，讓一些經歷過重大挫折的女性也藉此機會自敘其生命故事。

小珍因被家暴而離婚，獨自扶養兩個孩子，孤苦無依、對未來絕望，後來到萬華家庭暨婦女服務中心求助。在得到社工幫忙申請救助金及棲身之所後，剛好社區開設保母補助受訓班，小珍決定學習一技之長，萬華家庭暨婦女服務中心則出資協助托育小珍的孩子，讓她無後顧之憂。

小珍結業之後，主動考取保母證照及相關嬰幼兒按摩技術，加強自己的保母專業技能。現在已穩定工作兩年多，且深獲受僱家庭讚賞。

台北市社會局「做女人 先做自己」系列活動，還有藝術心靈療癒、踩踏自然之旅等；也有電影欣賞會，透過「幸福路上」主角的成長與悲傷喜樂，回顧與咀嚼歷史記憶；最後，「女性韌力特展」讀女人的奮鬥史、「重回職場講座」學習架構自己的專業裝備。

北市保母婦女節
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