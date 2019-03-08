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深澳電廠改燃氣？遭蘇貞昌拍肚里長：應讓台電死心

2019-03-08 18:22聯合報 記者吳淑君╱即時報導

2月27日觀塘三接海審大會，能源局副局長表示，深澳燃煤電廠撤案了，但後續要改為兩個機組的燃氣電廠，替代原來規劃的燃煤電廠，這番話讓許多人驚呼「不會吧，又來了」。去年選前被新北市長候選人蘇貞昌拍肩肚的龍山里里長陳志強建議新北市府，把深澳電廠場域一併畫進瑞芳風景特定區，讓台電死心。

新北市瑞芳區龍山里長陳志強，去年9月23日在蘇貞昌造勢活動結束後，上前遞上反深澳資料，希望蘇貞昌表達立場，但沒料到被蘇貞昌「拍肚拍肩打發」，他當場氣炸。

拍肩肚事件快速延燒，深澳燃煤電廠案急轉直下，選前行政院前院長賴清德宣佈停建，經濟部也廢止該案環評結論，讓深澳案「死透」。

陳志強說，深澳燃煤電廠確定不會再蓋了，保住了深澳，番仔澳灣，海洋生態，地景生態，還有人民的健康，但最近有些媒體談及，深澳燃煤電廠可能會轉天燃氣的一些想法，令人震驚。

他呼籲新北市政府在考量畫瑞芳風景特定區的時候，把象鼻岩畫進去，也把台電深澳電廠的場域也劃進去，甚至請新北市政府更積極點，提出對這塊土地更有效利用的開發，就是不要再想要蓋電廠，要讓台電對這塊地死了心。

新北市已有4個風景特定區，大都以天然風景如烏來、碧潭，或是特殊地形如十分瀑布等，深澳一旦成為第5個市定風景特定區，將是台灣各縣市當中，唯一以陸海空，所謂「三棲」生態資源為訴求，可以來潛水，賞鳥，看海踏青的好去處。

陳志強說，深澳燃煤電廠確定不會再蓋了，但最近有些媒體談及，深澳燃煤電廠可能會轉天...
陳志強說，深澳燃煤電廠確定不會再蓋了，但最近有些媒體談及，深澳燃煤電廠可能會轉天燃氣的一些想法，令人震驚。記者吳淑君／攝影
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陳志強說，深澳燃煤電廠確定不會再蓋了，但最近有些媒體談及，深澳燃煤電廠可能會轉天...
陳志強說，深澳燃煤電廠確定不會再蓋了，但最近有些媒體談及，深澳燃煤電廠可能會轉天燃氣的一些想法，令人震驚。圖／報系資料照
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蘇貞昌瑞芳深澳電廠
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