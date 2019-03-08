中華插花藝術展登場 首度移師中山堂

2019-03-08 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



2019中華插花藝術展今起在台北市中山堂登場，文化局表示，今年插花展主題為「歲時記趣」，和200名花藝家合作，現場有高達180件作品，其中幾盞花卉恰好與中山堂鎮館之寶「水牛群像」大型雕塑作品相互輝映，相當吸睛。

往年中華插花藝術展，都在國立歷史博物館展出，今年因史博館場館維修休館，首度移師中山堂二樓迴廊及光復廳。展出時間自今起自3月17日止，其中11日、14日下午閉展換花；除展覽外，從3月10日至17日每日11時、15時都會有插花示範教學。

今日開展記者會上，主辦單位以花神舞為展覽及參觀民眾帶來祝福，中山堂大門穿堂也設置花神樹，展覽期間民眾可在樹上結絲帶祈福。

中華花藝文教基金會表示，今年展覽主題為「歲時記趣」，共分為五大區，分別為百卉嬉春、涼夏薰風、明淨秋妝、歲寒迎新陽、文人游心所在等，呈現歲時生活中別具意趣的特色，除展現歲時節令外，也將生活中別具意趣的風格特色呈現在插花上。