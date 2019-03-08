先前因腰傷未遇 柯文哲、侯友宜3月11日會面

相關新聞
碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導2019-03-08 14:39
影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣2019-03-08 14:03
捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒2019-03-08 12:40
中華插花藝術展登場 首度移師中山堂2019-03-08 18:01
板橋區深丘福德宮贈救護車 守護市民安全2019-03-08 14:50
樹林潭底福德宮 捐贈新北第500輛復康巴士2019-03-08 14:27
北市大彎北求解套 另立專案小組討論2019-03-08 00:16
放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗2019-03-08 00:15
非營利幼園臨托 北市33園迄未申請2019-03-08 00:11
台北民安演習 大馬、澳洲搜救隊首度參與2019-03-07 23:54
淡海輕軌電纜被竊 捷局：不影響行駛2019-03-07 23:30
樂壇新星甄選 報名4月15日止2019-03-07 23:23
行動化學車瑞芳開跑 用布袋戲偶玩科學2019-03-07 20:38
石門公所引進掀合桌 讓共餐輕鬆又方便2019-03-07 20:37
就怕汐止大塞車重演 再增動態資訊報路況2019-03-07 20:33
淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪2019-03-07 20:15
邊跑步邊賞花 汐止運動場要增種櫻花樹2019-03-07 20:14
北市非營利幼兒園試辦臨時照顧服務 家長：臨托怎預約2019-03-07 19:27
大彎北回饋金該多少 都委會另立專案小組2019-03-07 14:04
文萌樓涉占地 建築師憂拆屋還地毀古蹟2019-03-07 14:03
淡海輕軌電纜遭竊5天才發現 捷運公司：檢討巡查範圍2019-03-07 13:19
北市計程車司機免費健檢今起報名 家屬享優惠價2019-03-07 12:49
記得先儲值 敬老愛心計程車資恐全額付現2019-03-07 12:39
「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城2018-12-20 20:00
熱門文章
因韓國瑜當選搬回高雄 1元福田水餃小港店驚傳收攤2019-03-08 07:53
南迴公路安朔段尚未通車 壯觀S型秘境搶先曝光！2019-03-08 11:47
部長考察會沒開完提早走 林姿妙喊住林佳龍「你等等」2019-03-07 22:49
綠營連日猛酸王惠美不辦燈會 溪湖鎮里長發文反擊2019-03-08 15:17
捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒2019-03-08 12:40
韓國瑜、蔡英文爭相賣香蕉 都賣不過這名「香蕉大王」2019-03-07 22:13
企業被迫外縣市投資 建大總裁：彰化需要增加工業區2019-03-07 21:09
工法不輸金瓜石太子賓館 台鐵花蓮處長官邸修繕完成2019-03-08 09:10
華裔太空人焦立中10日與韓國瑜對談 分享人生夢想2019-03-07 22:47
桃園鐵路地下化中央地方時程不同調？ 市府：115年通車2019-03-07 19:15
「神力女超人」助陣 基隆議員藍敏煌提婦女政見2019-03-08 12:46
會勘鶯歌鳳鳴站 行政院工程會允10月前核定2019-03-07 20:20
阿里山區茶樹旱災嚴重 茶農搶水傳出首件竊水案件2019-03-07 22:09
螻蛄蝦也少子化？ 彰化縣保育區去年螻蛄蝦數量銳減2019-03-07 18:27
淡水菜市場路面破損 議員會勘將要重鋪2019-03-07 20:15
台中智慧營運中心 暫停執行半年2019-03-07 23:32
韓國瑜婦女節活動致詞被打斷 沒架子送上祝福後下台2019-03-08 16:35
放天燈槓上耶誕樹… 新北：互相尊重民俗2019-03-08 00:15
影／當官清廉只能配鹽！太保市長：想吃好只能種田2019-03-08 15:09
潮境成為保育區模範生 她透露關鍵四個字2019-03-07 23:31
廚餘不分類全丟進垃圾車？ 非洲豬瘟形成廚餘回收亂象2019-03-07 19:08
分局長帶玫瑰花巧克力「告白」 55位女警：小確幸2019-03-08 14:25
台灣塔花3億設計費 停建後官司未了2019-03-07 23:36
旗山糖廠紅磚倉庫打頭陣 轉型為「大旗美產業園區」2019-03-07 22:50
碧潭水舞音樂會今晚登場 新店警加強交通疏導2019-03-08 14:39
台灣地方創生元年 嘉義4偏鄉農山漁村優先推2019-03-07 23:27
王惠美：鹿港夜間龍舟賽續辦 龍王祭5月11日上場2019-03-08 11:44
林右昌偕網紅直播 基隆海景讓網友驚豔2019-03-07 23:21
台中也貨賣出去 20公噸茂谷柑今外銷馬來西亞2019-03-08 09:33
高雄率團訪日本農產市集 為農產外銷擴增產能2019-03-08 08:26
宜蘭山腳觀光道路何時開闢 公路總局承諾今年會動工2019-03-08 09:01
關懷偏鄉醫療 桃衛生局前局長至部桃新屋分院看診2019-03-07 19:30
埋入時光膠囊 佛陀紀念館地宮又添410件珍寶2019-03-07 20:19
彰化放棄2020台灣燈會 議員批王惠美「鎖縣」2019-03-08 15:08
百年老榕砍不砍 南市府下周會勘2019-03-07 23:47
超暖心！台南市警局長邀視障按摩 慰勞女性同仁2019-03-08 11:08
新竹水庫微回升 持續一階限水2019-03-07 23:15
台南魚塭轉租發展太陽能 養殖戶憂生計受挑戰2019-03-08 12:14
影／挺柯家長會長被爆關說？謝俊州：有的話我是人渣2019-03-08 14:03
彰化路邊驚見2死豬嚇壞鄉民 動防所：打架體弱死亡2019-03-07 18:35
留言