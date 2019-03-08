先前因腰傷未遇 柯文哲、侯友宜3月11日會面

2019-03-08 17:16 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



新北市長侯友宜與台北市長柯文哲的「柯、侯會」，原本預計2月23日在新北市瑞芳高工舉辦雙北論壇，但侯友宜因為腰傷無法出席，未成局的柯、侯會， 將在下周一登場，侯友宜將到台北市政府與柯文哲會面。