教育局推非營利幼兒園辦臨托 2所有意願

2019-03-08 17:15 中央社 台北8日電



台北市教育局將試辦非營利幼兒園幼兒臨時照顧，有需求的家長須在5個工作天前申請，但若遇突發狀況，園所也會協助，目前有2所非營利幼兒園有意願。

學前科長吳青娟說，事前與公立幼兒園、非營利幼兒園溝通，由於公幼滿額，部分非營利幼兒園未額滿，所以先推動非營利幼兒園試辦，預計試辦到12月31日。幼兒臨時照顧服務對象為3歲至國民小學前的幼童。

吳青娟說，受託時間為每週一至週五上午8時30分至下午4時30分，每小時收費200元，最晚可延長至下午6時30分，每小時收費為266元，每次至少2小時。

她表示，200元的收費標準比照社會局兒童臨時托育服務規範，266元則是依勞基法規定，延長工作時間在2小時以內者，按平日每小時工資額加給1/3。

目前有意願申辦的是國興非營利幼兒園與懷中非營利幼兒園，2園所一班可提供2名額，共有5班，國興園長石美智表示，試辦期間，最多不超過10個臨時照顧名額。石美智表示，會想申請試辦主因是社會有需求，當父母不方便時，孩子在幼兒園得到可得到妥善照顧，像是家裡長輩生病要住院、媽媽要生產等。

懷中園長林育瑞說，有家長有需求，同時也服務社區，有些孩子的主要照顧者是爺爺奶奶，當爺爺奶奶必須到醫院看病或住院時，孩子就可送到幼兒園。

石美智、林育瑞雙雙表示，5天前申請是原則，但還是會視家長需求與突發狀況而定，林育瑞說，會希望事先登記，是想掌握孩子的情形，「安全性、保育性還是要考慮」。

至於臨托費用，2人皆認為符合行情。

育有2名孩子的張姓家長表示，幼兒臨時照顧服務用意極佳，但她不會採用，因孩子對環境認生，「幼兒園內人也多」，若臨時有事，反而會請熟識的鄰居或親友幫忙。

張姓家長也說，臨時照顧服務要5天前申請，確實不太符合「臨時」的精神，與實際情形不符。

另名育有1子的劉姓家長認為不錯，先前未推動時，家裡有事都自己想辦法處理，如今多一個管道可以尋求協助。