樹林潭底福德宮 捐贈新北第500輛復康巴士

2019-03-08 14:27 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 吳志雲 ／新北報導



新北市第500輛復康巴士由樹林潭底福德宮集合近百位信眾所捐贈，上午由福德宮主委嚴添明代表捐贈，副市長謝政達(右)代表市府受贈。 圖／新北市政府提供 分享 facebook

新北市復康巴士突破500輛，數量高居全國第一；而第500輛復康巴士是由樹林潭底福德宮所捐贈的，潭底福德宮集合信眾的力量，於8日（農曆二月初二）今天福德正神的聖誕千秋活動中，由主委嚴添明代表捐贈，並由副市長謝政達代表接受。

謝政達並致贈「福裕德澤」匾額感謝廟方善行，包括立委蘇巧慧以及土、樹、三、鶯的議員、樹林鎮南宮董事長許正秋、樹林濟安宮董事長陳黃綠妹等人也都到場祝壽致意。

潭底福德宮主委嚴添明表示，福德正俗稱「土地公」，是台灣民間鄉土的守護神，土地公保境平安，凡事有求必應，是大家最為熟悉的神明，該宮執事人員秉持福德正神愛鄉愛土的精神，以及取之社會用之社會的理念，決定捐贈復康巴士後，獲得近百位善信大德的響應，可說是集結了眾人的愛心，希望能造福身障朋友和年老失能的長輩。

新北市副市長謝政達上午代表受贈時說，潭底福德宮歷年來響應市府各項社會公益，從推動老人共餐、提供弱勢家庭兒童與少年獎助學金，及各項急難救助等，曾獲得新北市績優宗教團體表揚，這次大手筆捐贈價值上百萬元的復康巴士。

謝政達：去年服務64萬趟

謝政達說，這輛是新北市第500輛，在這500輛當中有429輛都是由民間所捐贈，包含企業、團體、宗教或個人，說明社會充滿了愛心，市府也都善用了每一輛復康巴士，讓它發揮最大的效益，並且運用公益彩券盈餘分配基金辦理營運，去年一年就服務了64萬3千趟次，造福許許多多身心障礙者及失能長輩，特別感謝潭底福德宮及所有善信大德的愛心。