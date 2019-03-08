捷運工程占道塞車卻無人施工 新北交通局長突襲動怒

2019-03-08 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



交通局長鍾鳴時（左）今上午在交通尖峰時段，突擊景平路、秀朗路口的人行道及地下排水箱涵工程工地，發現圍籬內看不到工人在施工，氣得要施工單位內縮工程圍籬，增加行車空間，以紓解車流壅塞情形。圖／新北市交通局提供 分享 facebook 新北捷運環狀線施工，造成中和區景平路交通進入黑暗期，交通局長鍾鳴時今天上午刻意選在交通尖峰時段，突擊景平路、秀朗路口的人行道及地下排水箱涵工程工地，發現圍籬內看不到工人在施工，氣得要施工單位內縮工程圍籬，增加行車空間，以紓解車流壅塞情形，且下周將全面清查捷運施工造成交通瓶頸路段，還路於民。

中和景平路交通受捷運環狀線工程施工，長期造成行車壅塞，尤其往新店方向秀朗路至成功路兩個路口，近期因台北市捷運工程局進行環狀線的人行道及地下排水箱涵工程，占用外線車道，大量車流無法負荷，尤其交通尖峰時段，更是嚴重壅塞，車流甚至回堵到台64線道路。

為因應施工工地占用外線車道，交通局調整交通號誌秒差、尖峰時段調撥一線車道提供左轉成功路，鍾鳴時今天突擊檢查，發現圍籬內無工人施工，施工單位解釋，施工時間分交通尖峰、離峰時段，尖峰時段因車多，開挖土方不好運送，故尖峰時段不施工。

此舉等同於白占道，鍾鳴時認為，尖峰時刻占道卻無其他工程進行，要求施工單位圍籬內縮，還路於民，維持交通順暢是交通局首要之務，下周更將全面清查捷運施工工地造成道路縮減的交通瓶頸路段，要求施工單位立即改善。