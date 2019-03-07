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淡海輕軌電纜被竊 捷局：不影響行駛

2019-03-07 23:30聯合報 記者林昭彰張曼蘋／新北報導

淡海輕軌捷運電纜遭竊，管道內電纜被竊賊抽出盜走100多公斤。 記者林昭彰／翻攝
淡海輕軌捷運電纜遭竊，管道內電纜被竊賊抽出盜走100多公斤。 記者林昭彰／翻攝
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新北淡海輕軌一百公斤電纜線本月1日遭竊，新北市捷運公司人員卻到5日巡邏時才發現、報警，至今因材料不足，尚未修復，另外界擔憂安全性。新北捷運局副局長詹榮鋒表示，每站都有獨立的雙重保護系統，包括漏電斷路器系統、接地線，該電纜線與輕軌主要行車系統不同，且列車本身就具有導電設備，「不會因為雷擊而影響列車行駛」，最快預計3天內可完成修復。

從圖中清楚可見，管道被攔腰截斷，抽出電纜線偷走，切斷的金屬線頭還外露，令民眾擔心...
從圖中清楚可見，管道被攔腰截斷，抽出電纜線偷走，切斷的金屬線頭還外露，令民眾擔心會不會漏電？ 記者林昭彰／翻攝
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對淡海輕軌一百多公斤電纜線遭竊5天才被發現，相關單位遭質疑為何這麼久才發現？新北捷運公司表示，因纜線遭竊位置位於中央分隔島範圍，與系統營運無直接影響，非屬常態巡查範圍，才未於第一時間發現遭竊，已重新檢討系統巡查範圍，避免類似事件再次發生。

承包商向警方供稱，5日下午發現輕軌捷運竿榛林站附近的淡金路高架下方一處防雷擊設備遭破壞，管道內約一百多公斤接地電纜線遭竊，當天晚上向派出所報案。警方調閱監視器，發現1日凌晨一輛白色自小客在該處停下，3名竊嫌疑動手偷竊電纜，已擴大追查。

警方說，根據承包商轉述，此設備不會影響列車行駛，但萬一遭到雷擊，喪失導電功能，可能必須停駛，不然有觸電疑慮，由於目前還在調度材料，貨到3天內便能修復。

淡海輕軌工程部分屬新北捷運局負責、營運部分則由新北捷運公司處理。詹榮鋒表示，每個站都有獨立的雙重保護系統，第一重為漏電斷路器、接地線屬第二重防護，該接地線與輕軌主要行車系統不同，為竿榛林站部分設備的電纜及接地電線，且列車本身具有導電設備，若發生雷擊，不會影響列車行駛，接獲通知發現電纜遭竊後，已開始備料，會盡量趕在3天內修復完成。

新北捷運公司也說，遭竊電纜屬於竿榛林站局部設備接地，輕軌設備仍具有漏電斷路器保護，不影響輕軌運轉與安全，已請捷運局協調統包商先行將破損PVC包護並備料修護。

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