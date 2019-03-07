北市非營利幼兒園試辦臨時照顧服務 家長：臨托怎預約

2019-03-07 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市教育局今宣布將試辦非營利幼兒園「臨時照顧服務」，讓3歲以上、沒有學籍的兒童，提早5天申請臨托。圖／報系資料照 分享 facebook 台北市教育局今宣布將試辦非營利幼兒園「臨時照顧服務」，讓3歲以上、沒有學籍的兒童，提早5天申請臨托，以分擔家庭照顧負擔。不過目前北市33園尚未有人正式提出申請，有家長認為，「臨托」要5天前預約，恐失去臨時服務的機動性。

北市教育局學前科表示，第一階段教育局規劃先由北市的非營利幼兒園進行試辦，年齡限制為北市3足歲至入國民小學前之幼兒，學籍不在非營利幼兒園，平時多由家人照顧為主。

托育時間則為周一至週五上午8時30分至下午4時30分，最晚可延長至下午6時30分，每小時收費200元，如需延長服務，收費則為每小時266元，家長於需臨托前5個工作天，向受託機構提出預約申請，經其審查後於3個工作天前通知家長審查結果。

目前北市非營利幼兒園有33園、1分班，共收托4219名幼兒，這項臨托計畫僅在非營利幼兒園試辦，目前還在收件中，不過目前尚未有園所遞件，至3月底截止申請辦理作業，最慢4月下旬會公告有加入臨托行列的園所。

其中大安區的懷中非營利幼兒園表示，他們有意願要申請臨托服務，因為過去經常接到家長來電詢問有沒有臨托服務，有些家庭可能要帶老人家看病，或是要出席一些活動，有了臨托可以幫助社區解決困難，剛好教育局試辦這項計畫，他們共有5個班，如未來開放林托，考量人員配置和幼兒安全，一天約可收托5到10個3歲以上幼兒。

不過，也有民眾質疑，需要臨托的家長，就是臨時才有事，怎麼要前5天就先預約？認為制度設計上並不便民。對此學前科表示，幼兒園需要符合師生比，如額滿就不得收托，因此家長遞件後，幼兒園應儘速審核，如無法臨托也要在3個工作天前通知。

依照「幼兒教育及照顧法」規定，3歲以上至入國民小學前幼兒的班級，每班以30人為限，且16名幼兒以上，應置教保服務人員2人。