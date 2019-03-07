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北市府災害防救實兵演習 首邀澳、馬兩國搜救隊參與

2019-03-07 17:36聯合報系攝影中心 記者王騰毅╱即時報導

台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬實驗室有毒氣體外洩、地震大樓倒塌、火警、車禍等災害緊急處置，並首邀澳洲及馬來西亞搜救隊參與演習。

台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬實驗...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬實驗室有毒氣體外洩的緊急處置。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬火災...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬火災緊急處置，現場出動雲梯車進行高樓層救援任務。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，澳洲搜救...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，澳洲搜救隊首次來台參與演習。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，台北市長...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，台北市長柯文哲出席觀賞演習。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬火災...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬火災緊急處置，現場救難人員採取吊掛的方式進行高樓層救援任務。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬北市...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬北市遭遇地震大樓倒塌緊急救援。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬火災...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，模擬火災緊急處置。記者王騰毅／攝影
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台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，台北市長...
台北市政府下午在南港車站週邊舉行108年全民防衛動員暨災害防救實兵演習，台北市長柯文哲（左）向首次來台參與演習的馬來西亞搜救隊致意。記者王騰毅／攝影
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演習馬來西亞
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