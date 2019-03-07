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挺柯會長一通電話後奉上100萬？教育局：校方合法申請

2019-03-07 15:43聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

曾發起台北市家長後援會，為台北市長柯文哲競選站台的謝俊州，同時是台北市家長會長團體聯盟總會長，今日被爆關說疑雲。教育局今日收到黑函，匿名指控「家長會長的一通電話，北市教育局主動奉上100萬？」稱謝找教育局長關說，讓松山高中不用經過競爭計畫申請取得一百萬，遭教育局駁斥是一派胡言，這是校方合法申請的預算經費，謝俊洲也不滿表示，確實學校四個籃球訓練框都已經破了，教育局承辦人看見地方有這個需求，按照公文呈報文件、編列費用，「哪有關說問題」。

近期教育局收到多封匿名黑函，發文者張貼臉書對話截圖，指控謝俊州找教育局長曾燦金的田姓秘書關說，「憑藉與柯市長的好交情當靠山，讓松山高中不用經過競爭計畫申請，不用透過正常行政程序，不用經過市議會通過預算，就能憑空獲得教育局雙手奉上的一百萬，其他體育班學校苦哈哈的排隊，循規蹈矩的寫計畫，提申請，努力爭取外部資源，邀贊助，師生義賣，籌措比賽經費，才能逐年更新用品裝備，湊合湊合著用。」

而謝俊洲本人身分敏感，過去曾發起台北市長柯文哲的家長後援會，近期又被北市府顧問蔡壁如找來擔任「全國粉絲團溝通總管理」，替2020整軍備戰，與柯關係密不可分。

謝俊洲身為當事人，面對這項「關說」指控非常不滿，表示「這根本是亂講的」，他本來就是總會長，接到各校陳情、居中協調，是12年來身為家長會長都要做的事。當初他姪子是松山高中畢業生，常常跟他說，學校很多設備都很老舊，教練一個人孤零零訓練冠軍隊伍，想請他幫忙。

謝表示，他跟教育局的秘書聯絡，說明松山高中設備老舊狀況，表示應汰換就汰換，讓局長跟體衛科去看看，「這樣應該沒有關說吧？」謝強調，學校四個籃球訓練框確實都已經破損，學生還拿膠棉黏起來，重訓器材30年沒有換過，承辦人看見地方有這個需求，按照公文呈報、編列費用，「哪有關說問題」。

台北市教育局長曾燦金也表示絕無關說，表示這是學校補助運動設施設備專款3300萬的預算，今年第一波77校申請，核發補助75校。該計畫為「108年度充實體育發展設施設備申請計畫」，補助各間學校改善運動設施設備，編列購置單價超過1萬、耐用年限2年以上的設備，最高以100萬為限。

教育局指出，松山高中去年12月14日前就已經送件，申請4座籃球架更新工程補助，每座25萬元共100萬，其他學校包括某國中申請約85萬元，某高中申請70萬元。而謝俊洲則是1月中旬致電教育局關心，體衛科則是2月下旬派員至松山高中會勘，相關經費3月才核定。

台北市松山高中重訓設備老舊。圖／謝俊洲提供
台北市松山高中重訓設備老舊。圖／謝俊洲提供
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台北市松山高中籃球框設備老舊，多處磨損，去年年底遞件申請「108年度充實體育發展...
台北市松山高中籃球框設備老舊，多處磨損，去年年底遞件申請「108年度充實體育發展設施設備申請計畫」100萬元。圖／謝俊洲提供
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台北市松山高中籃球框設備老舊，多處磨損，去年年底遞件申請「108年度充實體育發展...
台北市松山高中籃球框設備老舊，多處磨損，去年年底遞件申請「108年度充實體育發展設施設備申請計畫」100萬元。圖／謝俊洲提供
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教育局北市柯文哲
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