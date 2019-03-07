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大彎北回饋金該多少 都委會另立專案小組

2019-03-07 14:04聯合報 記者張世杰╱即時報導

北市大彎北多達1678戶違規「商業宅」，北市府提出「繳納回饋金」的解套方案，議員、居民主張回饋金再下調。台北市都市計畫委員會今天討論該案，市府官員主張另成立專案小組，並示意由府外委員劉玉山擔任召集人，儘管劉玉山一度委婉建議，改由府內委員較能銜接政策、接地氣，不過，台北市副市長、都委會主席彭振聲仍鼓勵勸進，最後鼓掌通過。

由於今天僅北市府報告「中山區通盤檢討」內容，未進入實質審查，也沒有人民陳情。最後都委會決議，下次審查「中山區通盤檢討」相關內容，至於大彎北開發許可機制，額外成立專案小組，由府外委員劉玉山擔任召集人，至於回饋金該多少，今天未多做討論。

台北市中山區大彎北段擁有1678戶「商業宅」，意即在商業區做住宅違規使用，北市府開罰遭議員、住戶反彈，北市都發局提出回饋金機制，並納入「中山區通盤檢討」裡；起初住戶繳納每坪18.23萬或16.18萬元回饋金，即可住商混合，形同另闢一條就地合法途徑，不料北市府又大降回饋金額度，變成剩每坪6餘萬元，但議員、居民仍主張回饋金再下調。

今天於都委會發言的台北市議員陳義洲表示，他代表大彎北的住戶，並指北市府任意放寬內科的商業行為，導致一旁的大彎北僅能偷蓋商業宅，且內科面積約大彎北6倍，回饋金僅收2億，大彎北現在收至少20億，主張大灣北回饋金有調降空間。

彭振聲表示，市長柯文哲很重視這案子，所以很快排入都委會，代表有誠心要解決；北市都發局長黃景茂提到，大彎北需要很多討論，他也想加速處理，建議成立專案小組，讓回饋金、放寬範圍多做討論。

彭振聲詢問在場委員是否附議，唯一發言的府外委員劉玉山表示，這案子牽涉政策性，建議府內委員來擔任專案小組召集人，比較能銜接政策、接地氣，其他委員提供專業意見，「恐怕比較能夠符合柯文哲的意思」；北市都發局主任秘書劉美秀也說，若成立專案小組，人民陳情要跑很多次，專案小組一次、大會一次，是否考慮密集舉行大會解決。

不過，彭振聲表示，若北市府籌組專案小組，「就會讓人覺得在聽柯P的」，府外委員比較公正，主要是解決問題，不會怕來報告兩次，並示意一旁的劉玉山擔任召集人。

劉玉山面有難色的表達，回饋金的公式，他看不太懂；彭振聲聽聞又說，（公式）在專案小組可以修正，柯文哲也說公式不要這麼複雜。最後彭振聲詢問在在場委員，是否鼓掌通過，最後在稀落掌聲中，由劉玉山擔任大彎北的專案小組召集人。

北市玉山彭振聲
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