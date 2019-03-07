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文萌樓涉占地 建築師憂拆屋還地毀古蹟

2019-03-07 14:03聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

市定古蹟歸綏街文萌樓被建築師爆料有侵權占地問題，占用到緊鄰的聖得福住商大樓都市更新案用地，建築師呂大吉指出，屋主林麗萍相當憂心，未來建案住戶如控告要求屋主「拆屋還地」，恐破壞古蹟本體。對此，文化局強調「不可能發生」，如占地問題屬實，將討論是否進大會調整古蹟坐落範圍，避免被拆除危機，協助文萌樓解套。

文萌樓屋主林麗萍委託建築師呂大吉進行古蹟修復再利用工程，林因懷疑文萌樓涉侵權占地問題，呂去年10月向台北市地政局申請土地鑑界。呂指出，今年3月4日鑑界結果出爐，發現文萌樓和都市更新案互有占地，其中文萌樓的廁所和一間執業室確實占用到「聖得福住商大樓」都市更新案的土地。

「聖得福住商大樓」都更案位於台北市大同區寧夏路與歸綏街的交界口，過去即因鄰近文萌樓而備受關注，建商「聖得福建設」原本預定於2016年要拆除歸綏街、寧夏路兩側不具文資身分的街屋，但當時遇阻，最後將文萌樓畫出都更範圍，緊鄰都市更新用地。

呂大吉指出，文萌樓土地和周邊鄰地，產權原本都同屬台灣銀行，但7年前文萌樓周邊土地被台銀賣給建商，才導致今天文萌樓建築物侵佔到建商土地。呂大吉在臉書上指出，怕未來被控告侵佔土地，使得文萌樓需「拆屋還地」，破壞古蹟。

對此，台北市政府文化局表示，呂大吉擔心「拆屋還地」毀損古蹟的狀況「不可能發生」。起初文化局文化資產科長王秉五指出，文化局目前還沒有收到土地鑑界結果，等收到通知，假設占地屬實，文化局會設法解套，看文資法能給予什麼協助。

王秉五說，聖得福住商大樓都更案有部分土地未來有部分文萌樓周邊土地預定要回饋給文化局，產權未來會屬於文化局管理，而文化局不可能對屋主提告，可能會將占地範圍租給屋主使用，或委託屋主代為管理維護。

不過，呂大吉不滿表示，市府的回應總是理直氣壯，都不好好虛心檢討，搞了7年的文萌樓，竟然是他這個去年才進場的建築師發現地界有問題，他指出，建商目前應該是不會提告，但文萌樓屋主怕的是以後新建大樓的住戶和管委會會提告，屆時就會出現拆屋還地的爭議，如果現在公部門不協調，跟建商達成協議也沒有用，應趁現在都市更新案好好處理。

文化局進一步表示，等鑑界結果出來後，要看占到哪裡，會再行討論是否進大會調整古蹟坐落範圍，加入地號，擴大古蹟範圍，此舉可以保護古蹟不能被拆除，但土地所有權人並不會改變。

都市更新處則表示，更新處立場仍期實施者在尊重古蹟前提下，進行周邊更新案之開發，後續將俟文化局文資結果辦理更新案後續程序。

市定古蹟歸綏街文萌樓被建築師爆料有侵權占地問題。圖／報系資料照
市定古蹟歸綏街文萌樓被建築師爆料有侵權占地問題。圖／報系資料照
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文化局古蹟都市更新
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