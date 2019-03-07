新北樂壇新星甄選 嚴俊傑謝孟峰代言

2019-03-07 14:13 中央社 新北7日電



新北市「2019樂壇新星」甄選活動今天起跑，邀國際古典鋼琴家嚴俊傑與新生代大提琴家謝孟峰代言。他們呼籲有音樂長才的年輕學子，把握表演舞台與行銷機會，一圓音樂夢想。

為鼓勵新世代年輕音樂家有展現才華的舞台，新北市府文化局連續4年舉辦「樂壇新星」甄選活動，讓深具潛力的音樂新秀登上夢想的舞台，接力於新北市藝文中心舉辦扣人心弦的音樂會。

新上任的文化局長蔡佳芬自己是長笛音樂家，她今天在記者會上致詞時也表示，很訝異新北市已經主辦了4屆「樂壇新星」選拔，是相當友善的活動。她笑稱，自己與代言人、表演者分屬不同的樂器，剛好可以組織一個樂團。

蔡佳芬以音樂創作者與表演者的身分體悟，音樂家都是在恐懼與充滿希望間奮勇向前，新北市文化局將扮演協助行銷的角色，就如同經紀人一般，讓音樂家可以專心創作。她表示，希望給予新世代音樂家最實際層面的協助。

去年入選「樂壇新星」的擊樂家洪郁媜，今天也在現場以小鼓演出，將不同層次的氣音與人聲變化，融合在作品中，展現出劇場的感覺。她說，音樂創作詮釋出如同在地獄前放下恐懼，大步邁向前。

代言人之一的鋼琴獨奏家嚴俊傑，目前在國立台灣師範大學任教，曾獲得西元2008年金曲獎「最佳古典演奏獎」，並於2017年創辦第一屆台師大國際翡洛嘉鋼琴藝術節。

嚴俊傑表示，許多音樂家致力於音樂藝術創作，甚至於一小節都要琢磨半年，巡迴演出時都要攜帶自製的鍵盤或樂器，堅持自己的理想。他鼓勵年輕音樂家把握文化局提供的平台，抓住機會一展才華。

大提琴家謝孟峰也是2010年的兩廳院新秀，他以樂壇過來人經驗，分享自己參與樂壇新星的甄選心得，鼓勵年輕音樂學子，把握時間勇於追夢。

「樂壇新星」甄選活動自2016年開始舉辦，協助近30組年輕音樂家舉辦專屬於自己的音樂會，並媒合各式的演出機會，提供舞台讓更多民眾看見他們的才華。即日起開放報名至4月15日止，只要30歲以下均可參加，共分古典音樂、傳統音樂及跨界音樂3個組別。詳情可上文化局官方網站查詢。