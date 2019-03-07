記得先儲值 敬老愛心計程車資恐全額付現

2019-03-07 12:39 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市敬老、愛心悠遊卡每月480點數扣抵搭乘敬老愛心計程車資，本月起從原本的「100元以下補助16點、逾100元補助32點」，擴大為「單趟不分車資，最高補助50點」，北市公共運輸處今也提醒，敬老、愛心悠遊卡儲值金必須足夠支付點數扣抵後的車資，才能享有該福利。

北市現約有1.5萬輛計程車都裝有悠遊卡讀卡機，年長者及身障者可用市話撥打叫車專線0800-055-850或手機直撥55850再按0，向敬老愛心計程車隊客服中心人員預約車輛，說明要搭敬老愛心計程車且用悠遊卡付款，或透過各敬老愛心車隊叫車APP，於叫車時選擇悠遊卡支，車隊就會派遣有悠遊卡讀卡機的車輛提供服務。

公運處表示，本月起敬老、愛心卡搭愛心計程車的「單趟不分車資，最高補助50點」福利，單趟一律補助50點，1點等於1元，當剩餘點數不足時，也會先扣完剩餘點數，剩餘車資再從敬老、愛心卡儲值金扣除；值得注意的是，當儲值金不足扣款時，將無法使用卡內補助點數，必須改用現今支付全額車資。