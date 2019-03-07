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淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02聯合報 記者林昭彰╱即時報導

新北市淡海輕軌捷運才通車不久，竟然傳出遭竊賊破壞、偷走100餘公斤電纜線，而且還是228連假的高運量期間，雖然偷的是預防打雷電擊的導電線，不影響列車正常運行，但包商晚了5天才發現並報案。從3月1日遭竊迄今7天，都暴露在雷擊觸電的危險中。

警方指出，承包商聲稱是在5日下午5時許，發現輕軌捷運竿榛林站附近的淡金路，高架軌道下方有1處防雷擊設備遭破壞，管道內約有100餘公斤接地電纜線遭竊，隨後在當天晚上8時許向派出所報案。

但警方調閱監視器，發現疑似1日凌晨4時許便已遭竊，等於晚了5天才發現。經查，當時有1輛白色自小客停下，3名竊嫌動手偷電纜，員警已著手擴大調查。

警方說，據承商轉述，這個設備不會影響列車行駛，但萬一遭到雷擊，喪失導電功能，可能必須停駛，不然有觸電疑慮。承商表示目前還在調度材料，貨到3天之內便能修復。

但由此推算，等於從228連假運量高峰期間，3月1日迄今已7天，系統都暴露在雷擊觸電的危險中，是否可能殃及乘客，還須向捷運局查證。

另一方面，由於遭竊的位置並無圍籬，來來往往的民眾都看得到，該處地上散滿用來保護電纜的塑膠碎屑，且被剪斷的纜線外露，令人擔心是否會有漏電疑慮。也有乘客抱怨，天天都要搭經軌捷運通勤上下班，每天看見設備損壞數日未修，很擔心漏電引發火警，批評權責單位未積極處理。

管道被攔腰截斷，抽出電纜線偷走，切斷的金屬線頭外露，令民眾擔心會不會漏電？記者林...
管道被攔腰截斷，抽出電纜線偷走，切斷的金屬線頭外露，令民眾擔心會不會漏電？記者林昭彰／翻攝
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淡海輕軌捷運電纜遭竊，管道內電纜被竊賊抽出盜走100多公斤，迄今６天缺料尚未修復...
淡海輕軌捷運電纜遭竊，管道內電纜被竊賊抽出盜走100多公斤，迄今６天缺料尚未修復。記者林昭彰／翻攝
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淡海輕軌
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