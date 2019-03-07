淡海輕軌電纜遭竊 228連假迄今暴露雷擊危險中

2019-03-07 12:02 聯合報 記者 聯合報 記者 林昭彰 ╱即時報導



新北市淡海輕軌捷運才通車不久，竟然傳出遭竊賊破壞、偷走100餘公斤電纜線，而且還是228連假的高運量期間，雖然偷的是預防打雷電擊的導電線，不影響列車正常運行，但包商晚了5天才發現並報案。從3月1日遭竊迄今7天，都暴露在雷擊觸電的危險中。

警方指出，承包商聲稱是在5日下午5時許，發現輕軌捷運竿榛林站附近的淡金路，高架軌道下方有1處防雷擊設備遭破壞，管道內約有100餘公斤接地電纜線遭竊，隨後在當天晚上8時許向派出所報案。

但警方調閱監視器，發現疑似1日凌晨4時許便已遭竊，等於晚了5天才發現。經查，當時有1輛白色自小客停下，3名竊嫌動手偷電纜，員警已著手擴大調查。

警方說，據承商轉述，這個設備不會影響列車行駛，但萬一遭到雷擊，喪失導電功能，可能必須停駛，不然有觸電疑慮。承商表示目前還在調度材料，貨到3天之內便能修復。

但由此推算，等於從228連假運量高峰期間，3月1日迄今已7天，系統都暴露在雷擊觸電的危險中，是否可能殃及乘客，還須向捷運局查證。