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韓柯出訪前都遭洩密…被駭？或另有隱情？

14歲誤觸高壓電雙臂截肢 他用腳開車用嘴畫畫

2019-03-07 09:08聯合報 記者許政榆╱即時報導

不因身體缺陷而放棄生命！口畫家陳世峰在14歲那年誤觸高壓電，歷經7次手術截肢雙臂，從此人生發生重大改變，生活無法自理雖讓他一度陷入低潮，但樂觀的態度讓他重拾生命信心，因緣際會下接觸油畫，激出他的藝術天賦，創作多幅富有正能量油畫畫作，也化身心靈導師至學校演講，鼓勵學生正向面對生命挑戰。

來自台南、50歲的陳世峰，從小個性活潑熱心助人，和街訪鄰居孩子常打成一片，母親在10歲時因病過世，因此由在鐵工廠工作的父親，一手帶大5個兄弟姊妹。國一升國二那年，陳世峰在家2樓拿竹竿揮舞玩耍，不小心揮到外面電線桿裸露電線，誤觸高壓電而受傷，送醫後經院方評估得將雙臂截肢才能保命，3個月內醫藥費更高達200萬元，讓全家經濟幾乎陷入困境，也讓他的生命從此改變。

「我到現在還是對父親很愧疚」，陳世峰說，一開始十分低潮，受到親友鼓勵下，決定將國中學歷完成，趕快出來工作賺錢補貼家用，因此出院不到3個月，便努力用嘴巴練習穿衣、如廁、吃飯、拿筆寫字，即便咬斷過數支鉛筆，但他仍鼓勵自己「欲望會產生力量，只要想做就沒有做不到的事」。陳世峰成年後，還學會潛水、釣魚、開車，更自行改良車輛方向盤以腳控制，突破身體限制。

18歲那年，陳世峰透過電視節目，得知專門指導殘障人士繪畫的老師後，便主動報名拜師學藝。學畫過程十分艱辛，唧筆畫畫時，若靈感一來時常連續8小時作畫，常脖子又酸又麻、且牙床疼痛或磨破口腔內黏膜，畫筆碎屑或筆桿還會刺傷咽喉，清洗畫筆時可能吃到煤油頻頻作嘔，但他不輕言放棄，也因為創作讓他可天馬行空、無拘無束表達自我。

學畫期間也認識妻子，兩人成為名副其實的班對。陳世峰說，太太是小兒麻痺，雙腳無力僅單手可使用，自己則是沒手但有腳，兩人加起來就是「有手有腳」，雙方在生活上互相成為對方手腳，陳世峰目前於「國際口足畫藝協會」擔任資深口畫家，也是林口長庚聘任33名口足畫家之一。

林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，讓口足畫家不屈不饒精神、及附有生命力的畫作，能被更多社會大眾看見。

林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」。記者許政榆／攝影
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口畫家陳世峰在14歲那年誤觸高壓電，歷經七次手術截肢雙臂，樂觀的他不因此灰心喪志...
口畫家陳世峰在14歲那年誤觸高壓電，歷經七次手術截肢雙臂，樂觀的他不因此灰心喪志，透過油畫找到生命價值，鼓勵社會大眾以正能量面對困境。記者許政榆／攝影
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