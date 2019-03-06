親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

確定了！我向美增購66架F-16V 成本近年度預算三倍

前美女發言人遭國民黨撤黨籍 林京玲：連坐處分嗎

吃了兩百多餐 汐止厚德里長輩愛共餐

2019-03-06 20:13觀天下 記者陳惠玲／汐止報導

汐止區厚德里老人共餐邁入第六年，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會。 圖...
汐止區厚德里老人共餐邁入第六年，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會。 圖／觀天下有線電視提供
分享
汐止區厚德里老人共餐，開辦以來從不間斷，今年邁入第六年，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會，今(6)日志工們準備了拿手排骨飯，老人家說算一算這五年多來，就吃了二百多餐，大家一起吃飯真的很開心。

每個禮拜三午餐約會，幾乎已經成了老人家們例行公事，不但志工們一大早買菜煮菜忙，中午時間一到，長輩們也陸續報到，11點半開飯，大排長龍，厚德里老人共餐轉眼邁入第六年，換算起來，煮了兩百多餐，幾乎餐餐報到的長輩很感謝里長跟志工，因為，大家坐在一起吃飯好熱鬧、很開心。

厚德里長陳有諒表示，五年多來，每個星期三是老人共餐時間，從不間斷，除了勤找外援經費不中斷，最辛苦就還是這群志工，不但變化菜色，還上市場採買，接著好菜端上桌，每個星期幾十個人甚至上百人吃飯，好熱鬧，也再次承諾共餐不會中斷，鼓勵長輩多走出來，健康樂活。

明年立委選舉，有意參選的簡榮宗，也來和大家吃飯，因為是新人，最重要的是向大家自我介紹。

立委擬參選人簡榮宗說，我出來打拼服務大家，新人需要大家認同，我是瑞芳人、現在住汐止，很多人在說是空降，但我是在地的人選，希望能夠為這片土地供獻一份心力，很開心今天來跟長輩們一起共餐，陳里長做的很好，也希望大家支持里長的心，也可以一起支持我。

老人共餐
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

獨／大典館拆定了？ 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14

讓林口處處可賞櫻 新北市議員要推動

2019-03-06 20:14

淡海輕軌可攜帶自行車 輕鬆暢遊景點

2019-03-06 20:14

野柳志工學CPR 遊客生命安全有保障

2019-03-06 20:12

響應青春山海線 石門旅店結合小農推小舖

2019-03-06 20:10

文大「大典館」違建不能補照 北市府要求自拆

2019-03-06 19:06

還差1600人 新北拚400萬人口再抽機票

2019-03-06 15:23

3月訪美前進白宮？ 柯文哲：行程AIT處理「客隨主便」

2019-03-06 12:40

動物友善城市 路邊死亡犬貓北市將委寵物殯葬業處理

2019-03-06 12:18

柯文哲訪美資料傳遭駭 蔡壁如：相關行程暫未定

2019-03-06 12:09

萬華瓦漏擾民 北市府：中壓管線滲漏

2019-03-06 11:53

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

台北市府遭駭客攻擊 柯文哲訪美行程資訊疑外洩

2019-03-06 11:25

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

研考會民調／北市府跨年 97％受訪者沒參加

2019-03-06 00:26

喝到星兒泡的咖啡 獅友集資捐餐車

2019-03-06 00:06

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

汐止老人共餐結合義剪 長輩美美吃飯

2019-03-05 20:27

候車也怕風吹雨淋 金山磺港路要設候車亭

2019-03-05 20:26

平溪捨石山步道懷舊風 連偶像劇也來取景

2019-03-05 20:26

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

新北視障按摩抽獎 加碼限量「王建民簽名球」

2019-03-05 20:24

北市住警器安裝率7成5 你家裝了沒？

2019-03-05 15:02

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54
看更多

熱門文章

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

影／一句「噁心大人」 台中議會藍綠議員吵翻天

2019-03-06 15:39

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

「寶島時代村」確定復活 狂吸200人投履歷搶當村民

2019-03-06 19:14

白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27

黃敏惠小內閣 再確認2名一級主管人選

2019-03-06 18:27

獨／大典館拆定了？ 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

李宗盛賣老家幫門諾蓋大樓 執行長：下半年動工

2019-03-06 18:46

單身男女別錯過！ 3月9日台中開放聯誼報名

2019-03-06 09:45

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21

10公頃完整校地養19年蚊子 行政效率何在？

2019-03-05 23:10

還差1600人 新北拚400萬人口再抽機票

2019-03-06 15:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top