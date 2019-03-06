吃了兩百多餐 汐止厚德里長輩愛共餐

2019-03-06 20:13 觀天下 記者陳惠玲／汐止報導



汐止區厚德里老人共餐邁入第六年，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 汐止區厚德里老人共餐，開辦以來從不間斷，今年邁入第六年，好多長輩們早就習慣這每個星期一次的午餐約會，今(6)日志工們準備了拿手排骨飯，老人家說算一算這五年多來，就吃了二百多餐，大家一起吃飯真的很開心。

每個禮拜三午餐約會，幾乎已經成了老人家們例行公事，不但志工們一大早買菜煮菜忙，中午時間一到，長輩們也陸續報到，11點半開飯，大排長龍，厚德里老人共餐轉眼邁入第六年，換算起來，煮了兩百多餐，幾乎餐餐報到的長輩很感謝里長跟志工，因為，大家坐在一起吃飯好熱鬧、很開心。

厚德里長陳有諒表示，五年多來，每個星期三是老人共餐時間，從不間斷，除了勤找外援經費不中斷，最辛苦就還是這群志工，不但變化菜色，還上市場採買，接著好菜端上桌，每個星期幾十個人甚至上百人吃飯，好熱鬧，也再次承諾共餐不會中斷，鼓勵長輩多走出來，健康樂活。

明年立委選舉，有意參選的簡榮宗，也來和大家吃飯，因為是新人，最重要的是向大家自我介紹。

立委擬參選人簡榮宗說，我出來打拼服務大家，新人需要大家認同，我是瑞芳人、現在住汐止，很多人在說是空降，但我是在地的人選，希望能夠為這片土地供獻一份心力，很開心今天來跟長輩們一起共餐，陳里長做的很好，也希望大家支持里長的心，也可以一起支持我。