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獨／大典館拆定了？ 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14聯合報 記者章凱閎╱即時報導

中國文化大學大典館2月發生火警。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
中國文化大學大典館2月發生火警。 聯合報系資料照片／記者蘇健忠攝影
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文化大學大典館上月發生火警，經查該館6－8樓屬違建北市建管處也表示，文大的可建築容積已用罄，大典館違建難補照，已要求校方自行拆除。但據文大知情人士表示，文大已規畫局部拆除校內的「菲華樓」，要空出容積，讓大典樓合法補照，並非如外傳大典樓「拆定了」之論。

不過，日前台北市長柯文哲曾說，若大典樓因容積率符合即可補照、合法，那是「無法無天」，若此法可行，未來北市將沒有不按圖施工問題。對此，該位人士也說，由於柯態度明確，「真的很不敢說（大典樓去留），學校不可能跟政府硬碰硬。」

文大火災後，柯文哲就現行違建補照程序頗有微詞，北市府也打算修訂「台北市建築物申請補辦建造執照及雜項執照辦法」，刪除違建補辦建照程序，禁止程序違建走後門補照。據了解，修法後，未來新違建可能需在半年內完成補照，否則就會視為實質違章建築而排定拆除。

但由於大典館之外，台北市還有很多老舊建築有類似狀況，若直接把新的法令「套」上去，影響層面甚巨。柯文哲今天也說，還在擬案、還沒確定，不會因文大單一個案，決定全市通案的處理方式。

文化大學大典館迄今已有40多年歷史。由於當時建築法規，並未設有建照、使照相關規定；但現已再補請領使照程序中。文大表示，大典館空間安全設施設備，均有依政府規定的公共安全檢查簽證及申報辦法辦理申報。

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