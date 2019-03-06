親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

破功了！老外困惑的台灣人常用密碼「ji32k7au4a83」

有愛無礙、跨越障礙 林口長庚口辦足畫作聯合展出

2019-03-06 18:05聯合報 記者許政榆╱即時報導

長期關懷弱勢族群，林口長庚紀念醫院多年來聘任口足畫家，收藏上千幅作品懸掛醫院各角落，傳遞更多正面能量。為讓更多民眾可欣賞生命藝術結晶，林口長庚紀念醫院首度走出醫院，即日起至3月17日於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，現場展出33位口足畫家共36件作品，每一幅作品都蘊含著豐富而激勵人心的的生命故事。

林口長庚醫院院長、長庚決策委員會主任委員程文俊今日出席開幕茶會致詞時表示，口足畫家是一群身體具有嚴重障礙的藝術家，畫家們多因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能，進而以口或足持筆作畫，長庚紀念醫院秉持著「取之社會、用之社會」的精神，長期關懷弱勢族群，自民國98年起迄今共聘任33位口足畫家，收藏約2200餘幅作品，不時於院內舉辦展覽，以正能量鼓勵病患與家屬，除鼓勵大眾外，也讓身障畫家有穩定收入來源，達到身障者自立生活的目標。

程文俊表示，為傳達口足畫家不屈不撓的精神，將富有生命力的畫作被更多社會大眾看見，長庚醫院積極在捷運、百貨公司等多處公共空間辦理展覽，今年也和桃園市藝文設施管理中心合作，於鄰近林口長庚的機場捷運共構A8藝文中心展出，每位畫家感人的生命故事，透過畫作細膩線條、濃烈色彩，感受其對生命的熱愛，每一幅作品皆為嘔心瀝血的結晶，藉由展覽鼓舞大家正向面對挫折，讓社會更溫暖。

展覽至3月17日（星期日），開放時間為周二至周日11時至19時（周一及國定假日休館）。更多相關活動資訊，請上「A8藝文中心」Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/A8ArtCenter/）查詢，或撥打專線03-3185119洽詢。

林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，口足畫家謝坤山受邀出席，現場為其它畫家指導畫作技巧。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，今日舉辦開幕茶會。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，口足畫家今日於開幕茶會現場作畫。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，今日開幕茶會由口足畫家用筆現場為愛上色。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，口足畫家今日於開幕茶會現場作畫。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，口足畫家謝坤山也受邀出席。記者許政榆／攝影
分享
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障...
林口長庚紀念醫院自3月2日至3月17日，於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，今日開幕茶會由口足畫家用筆現場為愛上色。記者許政榆／攝影
分享

長庚林口
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

獨／大典館非拆定了 文大傳拆「菲華樓」換補照容積

2019-03-06 18:14

3月訪美前進白宮？ 柯文哲：行程AIT處理「客隨主便」

2019-03-06 12:40

動物友善城市 路邊死亡犬貓北市將委寵物殯葬業處理

2019-03-06 12:18

柯文哲訪美資料傳遭駭 蔡壁如：相關行程暫未定

2019-03-06 12:09

萬華瓦漏擾民 北市府：中壓管線滲漏

2019-03-06 11:53

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

台北市府遭駭客攻擊 柯文哲訪美行程資訊疑外洩

2019-03-06 11:25

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

研考會民調／北市府跨年 97％受訪者沒參加

2019-03-06 00:26

喝到星兒泡的咖啡 獅友集資捐餐車

2019-03-06 00:06

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

汐止老人共餐結合義剪 長輩美美吃飯

2019-03-05 20:27

候車也怕風吹雨淋 金山磺港路要設候車亭

2019-03-05 20:26

平溪捨石山步道懷舊風 連偶像劇也來取景

2019-03-05 20:26

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

新北視障按摩抽獎 加碼限量「王建民簽名球」

2019-03-05 20:24

北市住警器安裝率7成5 你家裝了沒？

2019-03-05 15:02

50歲進出監獄7、8次 他轉職成照顧服務員

2019-03-05 12:38

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54
看更多

熱門文章

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

雲林首座國民運動中心七月試營運 泳池球場攀岩場都有

2019-03-06 13:30

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

「死亡12公里」 蘇花改東澳到南澳段蓋不蓋月底報告

2019-03-06 13:01

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

亂丟垃圾小心！基隆破袋埋伏揪出24人罰款最多6千

2019-03-06 12:40

鼓勵國人到台東住2晚 台東加碼送體驗熱氣球

2019-03-06 11:05

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

竹北頭前溪旁高灘地紅火蟻大舉入侵 運動民眾要小心

2019-03-06 14:25

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

快打、擴檢、取締酒駕 壓垮基層最後一根稻草？

2019-03-06 16:06

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

韓國瑜抓違規熱點 高雄警方統計出3條路最多

2019-03-06 15:49

盧秀燕備詢處女秀 綠轟盧聘柯呈枋量身酬庸

2019-03-06 12:17

竹縣4鄉鎮自來水普及率低 有些竟未達10%

2019-03-06 15:01

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

北市府又遭駭客攻擊 柯文哲辦公室也中招

2019-03-06 11:31

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

影／一句「噁心大人」 台中議會藍綠議員吵翻天

2019-03-06 15:39

嘉義市前副市長侯崇文 代理南榮科大校長

2019-03-06 12:55

影／荔枝椿象忙交配產卵 彰縣府出動無人機撒天敵防治

2019-03-06 16:52

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

白色情人節遇宜蘭市大拜拜 吃辦桌翁立友壓軸唱

2019-03-06 14:27

麻豆文旦柚花季登場 農民鋪軌道360度賞花

2019-03-06 09:12

金門立委補選政見發表 洪志恒唱不停難為手語老師

2019-03-06 12:06

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

單身男女別錯過！ 3月9日台中開放聯誼報名

2019-03-06 09:45

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38

蘭嶼飛魚季展開 這6種禁忌遊客千萬別碰

2019-03-06 11:10

改善空汙和睦國小學童 發明綠色空氣清淨機

2019-03-06 11:12

2020桃園市民進黨立委人選 誰能出線？

2019-03-05 22:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top