有愛無礙、跨越障礙 林口長庚口辦足畫作聯合展出

2019-03-06 18:05 聯合報 記者 聯合報 記者 許政榆 ╱即時報導



長期關懷弱勢族群，林口長庚紀念醫院多年來聘任口足畫家，收藏上千幅作品懸掛醫院各角落，傳遞更多正面能量。為讓更多民眾可欣賞生命藝術結晶，林口長庚紀念醫院首度走出醫院，即日起至3月17日於桃園A8藝文中心舉辦「有愛無礙、跨越障礙－長庚醫療體系口足畫作聯合展覽」，現場展出33位口足畫家共36件作品，每一幅作品都蘊含著豐富而激勵人心的的生命故事。

林口長庚醫院院長、長庚決策委員會主任委員程文俊今日出席開幕茶會致詞時表示，口足畫家是一群身體具有嚴重障礙的藝術家，畫家們多因先天畸形、疾病或遭受意外重創而喪失雙手功能，進而以口或足持筆作畫，長庚紀念醫院秉持著「取之社會、用之社會」的精神，長期關懷弱勢族群，自民國98年起迄今共聘任33位口足畫家，收藏約2200餘幅作品，不時於院內舉辦展覽，以正能量鼓勵病患與家屬，除鼓勵大眾外，也讓身障畫家有穩定收入來源，達到身障者自立生活的目標。

程文俊表示，為傳達口足畫家不屈不撓的精神，將富有生命力的畫作被更多社會大眾看見，長庚醫院積極在捷運、百貨公司等多處公共空間辦理展覽，今年也和桃園市藝文設施管理中心合作，於鄰近林口長庚的機場捷運共構A8藝文中心展出，每位畫家感人的生命故事，透過畫作細膩線條、濃烈色彩，感受其對生命的熱愛，每一幅作品皆為嘔心瀝血的結晶，藉由展覽鼓舞大家正向面對挫折，讓社會更溫暖。