「文山肆伍」地區藝文培力計畫開跑 開啟藝術春天

2019-03-06 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



台北市文化局推動「文山肆伍-地區藝文培力計畫」行動計畫，目標以文山區為舞台，結合文山區豐富的自然景觀資源，邀請藝術家進駐，和在地民眾一起從三月初協力創作，以「文山春天」為題，舉辦8場工作坊、2場戲劇演出、2場講座及2場導覽，並從3月16日起開啟一條「文山肆伍遊戲行」的漫步路線。

三面環山的文山區，平地面積比例只佔1/4、全區約2/3的土地為限制發展區，策展人鍾伯淵表示，忙碌的都會工作往往讓人忘記生活的步調，活動將引導民眾打開眼、耳、鼻、心，透過工作坊、戲劇及大地活動的參與，重新觀看體會文山區。

「文山肆伍」首先登場的是「聲音地景工作坊」，由聲音藝術家陳明儀帶領學員踏查仙跡岩步道，採集聲響一同描繪聲景地圖；視覺藝術家倪又安策劃「綠色設計工作坊」，以土地公廟一旁祭祀大榕樹的「木靈真君」為題，與學員一起撿拾公園的樹枝落葉及廢棄衣物重新創作；「社區戲劇工作坊」則由鍾伯淵主持，帶領在地居民透過聲音肢體分享文山的生命故事。

本周末即將登場的「感官旅程」戲劇由曉劇場擔綱演出，該劇改編自作家張曼娟系列作品，兩場演出將於3月9、10日下午兩點於優劇場永安藝文館表演36房的屋頂小劇場演出。