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還差1600人 新北拚400萬人口再抽機票

2019-03-06 15:23聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

新北市力拚400萬人口，2月22日已突破399萬8000人，目前更是只差1600人左右；今新北市民政局長柯慶忠主持第12波滿千抽獎活動，送出關島機票、i Pad mini 4及捷安特折疊腳踏車等186個獎項，更宣布新北400萬人口有望提前在4月底達標。

達標時間不斷前修，原本預計6月達標，上月宣布有望在5月，如今可能4月底就破400萬大關。民政局戶政科表示，主要是鼓勵現住在新北的民眾，把戶籍遷到新北來。

新北市從去年3月7日起計算，遷入每滿千人就抽一波，抽過可不停重抽，現已經是第12波抽獎，共有11萬6154位可參加抽獎。柯慶忠表示，滿399萬9千及滿400萬人，還有2波設籍抽獎機會，歡迎在新北就業、就學、生活的外縣市民眾，把握倒數，共同參與新北市邁向400萬人口的歷史新頁。

民政局表示，自2019年1月到現在，新北市人口增加超過2300人，林口及淡水各增加逾600人，汐止人口也增加逾300人。其中，沿新台五路發展的「汐止大經貿園區」，有大型購物中心進駐，與內湖、南港高科技產業相鄰，吸引大量就業人口進駐，目前人口已突破20萬人，未來發展可期。

民政局表示，已有超過2100位幸運市民獲獎，其中更有17人重複中獎；後續還有納智捷房車，最後一波更將抽出最大獎淡水「海洋都心3：中央花園」17坪套房。

新北市力拚400萬人口，2月22日已突破399萬8000人，今舉辦第12波抽獎活...
新北市力拚400萬人口，2月22日已突破399萬8000人，今舉辦第12波抽獎活動，抽出機票。記者魏翊庭／攝影
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