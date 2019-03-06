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3月訪美前進白宮？ 柯文哲：行程AIT處理「客隨主便」

2019-03-06 12:40聯合報 記者張世杰╱即時報導

台北市長柯文哲今早出席「體驗內湖草莓休閒農業」活動。記者張世杰／攝影
台北市長柯文哲今早出席「體驗內湖草莓休閒農業」活動。記者張世杰／攝影
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2020總統大選受矚目，前立法院長王金平有意代表國民黨出征，將於7日宣布參選，又拋出想跟同樣熱門人選的台北市長柯文哲見面，柯文哲今天表示，兩人本排好見面，但王金平說將宣布參選，覺得太敏感就取消；另外，柯文哲預計3月中旬訪美，不過民進黨籍桃園市長鄭文燦率先赴白宮，是否也安排白宮行程？柯文哲則說，他的行程就AIT處理，「客隨主便」。

國民黨2020總統大選提名暗潮洶湧，前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜昨碰面，對於怎看「韓朱會」，柯文哲今早出席活動時僅說「我也不曉得」；由於韓國瑜今天將北上，兩人是否將碰面？柯文哲則說「我也不曉得（韓國瑜）這行程」。

媒體詢問，王金平希望能安排跟柯文哲見面？柯文哲表示，其實本來就排好了，但王金平說3月7日要宣布（參選），王金平又說太敏感就先取消，不然本來就有先排（見面），好像是前天。

另外，民進黨的縣市首長先後訪美，桃園市長鄭文燦昨更率先赴白宮，由於柯文哲預計3月中旬訪美，是否感覺民進黨有刻意較勁？柯文哲表示，這也沒關係，反正台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣，要有很多人被看見，台灣才會被看見，外交不是靠一個人，要很多人一起做。

媒體追問，是否考慮有白宮行程？柯文哲表示，他態度是這樣，沒有特別要去哪裡，他的華府行程，大部分就拜託AIT處理，「客隨主便」，要去哪何必這麼麻煩，乾脆你們排去哪、他就去哪。

至於新北市第三選區立委補選，將於3月16日投票，外界關注柯文哲是否替民進黨候選人余天站台。柯文哲今天僅回應，幕僚之間好像有在聯絡。

柯文哲韓國瑜
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