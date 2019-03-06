動物友善城市 路邊死亡犬貓北市將委寵物殯葬業處理

2019-03-06 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



過去街邊死亡犬貓依照《廢棄物清理法》規定視為一般廢棄物，由當地主管機關派員以垃圾袋清除並依規定焚化處理，但近年犬貓多進入家庭成為寵物，感情親如家人，因此台北市環保局與台北市動保處去年12月起試辦「台北市街道犬貓遺體處理作業流程」，未來遇通報疑似街道犬貓遺體，均需先確認犬貓生命跡象，如犬貓已故，將由動保處掃描晶片，若有飼主將通知飼主處理後事，若查無晶片，則由環保局委託寵物殯葬業處理後事。

環保局表示，未來經通報街道傷亡犬貓如仍存活即通報動保處援救，環保局人員也會在場戒護至動保處救援人員到達；而如犬貓已不幸亡故則先由環保局清潔人員使用專用禮箱盛裝運送至冰櫃冰存，並通報動保處派員至冰櫃掃描犬貓遺體晶片。

環保局長劉銘龍表示，環保局清潔隊目前每月約接獲30件街道犬貓死亡案件，透過新的處理流程，環保局製作了犬貓遺體專用禮箱，並設置犬貓遺體冰櫃，並與動保處合作讓走失寵物的飼主知道毛小孩下落、落實動物友善城市的理念。