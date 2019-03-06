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「柯粉俱樂部協會」正式立案？ 柯P打太極推粉絲團太多

2019-03-06 12:06聯合報系攝影中心 記者徐兆玄╱即時報導

「2019內湖草莓季」將於3月9日在白石湖休閒農業區登場，台北市長柯文哲上午前往內湖草莓園參觀，媒體詢問柯文哲其陣營以及支持者已經決定3月中要以「柯粉俱樂部協會」向內政部提出申請，立案為全國性社團一事，柯文哲大打太極，推說臉書上粉絲團很多、以柯文哲為名的超過30個。

媒體上午聯訪時詢問柯文哲「柯粉俱樂部」要立案一事，柯文哲推說，他也不曉得，但據他...
媒體上午聯訪時詢問柯文哲「柯粉俱樂部」要立案一事，柯文哲推說，他也不曉得，但據他所知，臉書叫「柯文哲」就有超過30個。記者徐兆玄／攝影
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台北市長柯文哲上午到內湖碧山路草莓休閒農場與市議員高嘉瑜一起吃草莓，宣傳內湖草莓...
台北市長柯文哲上午到內湖碧山路草莓休閒農場與市議員高嘉瑜一起吃草莓，宣傳內湖草莓季活動。記者徐兆玄／攝影
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柯文哲草莓內政部
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