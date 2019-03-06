北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



北市公車內摔傷事故，近兩年共433件、摔傷433人。 記者翁浩然／攝影 分享 facebook 搭公車摔傷案件時有所聞，台北市議員王欣儀發現，近2年台北市公車上摔傷的乘客高達433件，其中因乘客走動中未握扶桿、吊環的占比最高，有173件，其次是乘客站立未移動有握扶手，也有99件，也就是說，即便乘客有握著扶手，但仍跌倒摔傷，可能是因吊環設計不良，容易晃動，造成乘客無法拉好而跌倒摔傷。

市府表示，已邀請各公車業者協商，請業者未來打造新車時增加扶手及拉環數量並降低拉環高度及縮短拉繩長度，確保乘客安全。

王欣儀指出，106、107年公車內乘客摔傷件數以「乘客走動中且未握扶手」的比例最高，共有173件，佔總數近4成；比例第二高的是「乘客站立未移動且有握扶手」，高達99件，代表即便乘客有握著扶手，但未握好，或是因吊環設計不良容易晃動，造成乘客無法拉好而跌倒摔傷。 許多長者搭公車，擔心自己行動緩慢影響上下車，在公車還沒到站前就起身移動，很容易因公車急煞車而跌倒。 記者杜建重／攝影 分享 facebook

王欣儀說，她曾接獲民眾陳情，公車上一繩一環的吊環，容易隨著車身晃動，不好拉穩，對乘客反而更危險；另有許多民眾向她反映，好幾次才剛踏上車準備要刷卡，還未站穩也未握好扶手，車子就突然開動，差點重心不穩摔倒；另外，也常看到在車輛未停穩前，許多乘客為了提早準備下車，急忙走到車門前卻未握好扶手，也容易發生意外。

王欣儀指出，交通局應提出解決方案，同時也應該要宣導民眾在公車未停妥前，不要在行進中的車輛內走動，另外，司機也應等乘客坐好站穩後才能開車。此外，公車內應要有足夠數量的吊環、扶桿，讓乘客皆有地方支撐、拉握，同時應降低拉環高度及縮短拉繩長度，以降低拉環晃動程度。