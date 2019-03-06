親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

「這種坐牢我可以…」 孟晚舟奢華軟禁生活曝光

萬華瓦漏擾民 北市府：中壓管線滲漏

2019-03-06 11:53中央社 台北6日電

北市環河南路一段附近天然瓦斯管線昨晚發生瓦漏，台北市產業局今天表示，經漏夜搶修現場已無異味，初判為運輸用中壓管線滲漏，但未影響用戶的使用，晚間會開挖尋找漏氣點。

台北市消防局昨晚10時許獲報，環河南路一段附近疑發生瓦斯漏氣意外，調派大批人車趕赴現場後，在現場可以聞到瓦斯味。消防員立即拉水線搶救、封鎖周邊路段、通知相關單位到場，並疏散80人。

台北市產業發展局公用事業科長何明育上午表示，昨晚10時許，大台北區瓦斯公司獲報，環河南路一段附近地下天然瓦斯管線疑有瓦斯漏氣狀況，瓦斯公司立即派員到場，經漏夜搶修後，現場已無異味。瓦漏原因初步判斷與運輸氣體的中壓瓦斯管線滲漏有關。

他說，因瓦斯管線上方佈滿許多管線，經搶修後，仍未找到滲漏點，案發後已關閉天然瓦斯的遮斷閥。因一般住戶是使用低壓天然氣，因此，不會影響萬華區天然瓦斯用戶的使用。

何明育表示，大台北區瓦斯公司預計今晚會派員前往現場開挖，尋找天然瓦斯中壓管的滲漏點，市府會要求瓦斯公司盡快處理。

有民眾反映，瓦漏後瓦斯公司約拖了3小時才派員到場。對此，何明育說，昨晚發生瓦斯漏氣後，消防局獲報先派員到場檢測，並灑水防範意外發生，也立即通報相關單位到場。

他表示，瓦斯公司獲報後隨即派員到場，經現場判斷後需要開挖，因為要等候工班及機具到場，才會較晚處理。對於引起住戶恐慌及不便，表達歉意。

北市消防員
【只要五秒】多功能運動手環、限量運動包 …… 等你來拿

相關新聞

北市公車2年內摔傷400人 議員點出這些原因

2019-03-06 11:38

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

柯文哲訪美資料傳遭駭 蔡壁如：相關行程暫未定

2019-03-06 12:09

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

研考會民調／北市府跨年 97％受訪者沒參加

2019-03-06 00:26

喝到星兒泡的咖啡 獅友集資捐餐車

2019-03-06 00:06

碧潭水舞 後天起浪漫54天

2019-03-05 23:49

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

汐止老人共餐結合義剪 長輩美美吃飯

2019-03-05 20:27

候車也怕風吹雨淋 金山磺港路要設候車亭

2019-03-05 20:26

平溪捨石山步道懷舊風 連偶像劇也來取景

2019-03-05 20:26

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

新北視障按摩抽獎 加碼限量「王建民簽名球」

2019-03-05 20:24

北市住警器安裝率7成5 你家裝了沒？

2019-03-05 15:02

50歲進出監獄7、8次 他轉職成照顧服務員

2019-03-05 12:38

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05

老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54
看更多

熱門文章

傲人胸圍正妹烤大香腸 車友暴動揪團到阿里山朝聖

2019-03-05 16:21

「我驕傲VS我丟臉」台南北門路躍上日本雜誌封面引論戰

2019-03-05 23:00

超可愛限定版小雞雨衣送你 雨天來基隆玩有驚喜

2019-03-05 13:36

台北企業主表態衝著韓國瑜 購入上億店面支持高雄發展

2019-03-05 15:23

最美燈會閉幕…大鵬灣賽道現況曝光 網憂後續整潔

2019-03-05 16:03

影／許淑華不當神力女超人 將在內門宋江陣比武招親

2019-03-05 18:07

供水「停要先停，來要晚來」 彰化開鑿伏流水紓解

2019-03-05 17:11

母校從6000變209人 銀行董座捐款助學韓國瑜謝善舉

2019-03-05 18:42

相約浪漫花季 阿里山林鐵推出櫻花主題列車

2019-03-05 12:43

影／新北碧潭水舞8日再現 精采更勝往年

2019-03-05 17:54

紅肉李樹只長葉子 苗栗災害率8成損失逾2千萬

2019-03-05 16:58

全台最美「多良火車站」 3個月暫時不見客！

2019-03-06 09:57

農路整修等到地老天荒 4名台南議員為農民請命籲加速

2019-03-05 14:24

宜蘭四大軌道建設 呂國華：鐵路高架如推不動其他都別談！

2019-03-05 15:04

汐止運動場熄燈延後 晚上跑步更盡興

2019-03-05 20:24

暖冬致恆春半島洋蔥歉收？有蔥農吐槽「能怪天氣？」

2019-03-05 18:40

一窩蜂搶種水果價崩反噬 地方嘆：政治性採購也難救

2019-03-05 20:09

基隆推雨天旅遊 送限量小雞雨衣

2019-03-06 00:04

下週二起苗栗、竹市焚化爐接棒歲修 籲民眾垃圾減量

2019-03-05 15:13

影／骨董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49

立委批鄭文燦地下化延宕禍首 市府：別為選舉忘了角色

2019-03-05 23:00

分局長很三八獻心型巧克力 女同事羞：很久沒被告白了

2019-03-05 17:22

居民質疑大山溝變小涵管恐釀災 苗市公所工程喊停

2019-03-05 13:53

攜妻棄百萬年薪種蓮霧 果農：賺到家庭溫暖

2019-03-06 09:12

影／農民搶種太多？ 鳳梨產量過盛價格「不美麗」

2019-03-05 20:02

台南首度研發酪梨籽麵 搶攻東京成新亮點

2019-03-05 15:12

2019內湖草莓季 9日熱情開幕

2019-03-06 07:51

憂心刑事人才斷層 北市警局長與刑警小隊長餐敘

2019-03-05 18:56

糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55

張規翁不隨！翁章梁拍板：世界搏茶會變更時間地點

2019-03-05 15:11

台南市中西區易肇事路段 府連路第一名

2019-03-05 17:57

交通海陸套餐 宜蘭立委参選人李偉華提「二線一港」

2019-03-05 17:51

北市人口創8年新低 補助可提高生育率？ 柯文哲：呷卡歹

2019-03-06 00:39

特農區休閒農場不能做住宿餐飲 農民：這樣玩不下去

2019-03-05 20:53

連三天進殯儀館上班 屏東市長林協松：不怕啦

2019-03-05 16:27

芭比娃娃60歲了 你知道她在泰山誕生嗎？

2019-03-05 12:33

舊衣物掛門口又舊又臭 家扶：請給家扶兒溫暖與尊重

2019-03-05 14:23

嗑沙琪瑪、秀傷口 潘孟安夜開直播曝燈會秘辛

2019-03-06 08:57

台中老人健保補助拚7月1日實施 綠喊讚藍擔心

2019-03-05 19:38

彰化喬友大樓浴火重生？輕旅館及美食百貨整裝待發

2019-03-06 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top