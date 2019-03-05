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影／古董老賓士曾是蔣經國禮賓車 感受故總統儉樸精神

2019-03-05 21:49聯合報 記者江良誠╱即時報導

故總統蔣經國生活儉樸低調，連總統府禮賓車也不是花大筆錢採購，而是向企業借用賓士車接送外賓，古董車收藏家李世昌收藏一輛總統府禮賓車，他說，禮賓車實用簡單，坐在這輛古董車更能感受蔣經國愛物儉樸的精神。

李世昌是台灣經典老車協會理事長，他說，這輛古董賓士車是1974年出廠，6缸引擎，烤漆、內部皮椅、裝潢，均保留原汁原味，方向盤還是象牙打造相當經典，主要接送外賓使用，但並非總統府花大錢購買，而是向企業借用。

他是偶然在宜蘭民宿車庫發現這輛經典賓士車，因為塵封廿多年，老車積滿灰塵，他向民宿主人購入，花很多工夫清理，讓老車重現昔日風采。因為民宿主人說過這輛是蔣經國搭乘的禮賓車，前擋風玻璃留有「忠勤60總統府」等總統府識別標章，他也上網查證蔣經國資料，從老照片上確認這輛就是蔣經國曾搭乘的禮賓車。

他說，這輛賓士車後座空間寬敞，中間1排椅子放下後包括駕駛，全車共可乘坐8人，排檔設計在方向盤右側，經他修理後車況不錯，時速可到140公里。

而這輛車並非總統府購入，而是蔣經國向企業借用，主要作為接送外賓使用，老車經典卻不奢華，也能感受在當年艱困的年代，蔣經國愛惜物力且低調儉樸的生活風格。

蔣經國當年向企業借賓士車當禮賓車，車內裝備保養良好，相當古典。記者江良誠／攝影
蔣經國當年向企業借賓士車當禮賓車，車內裝備保養良好，相當古典。記者江良誠／攝影
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李世昌收藏的古董賓士車，當年曾是蔣經國的禮賓車，老車經維修狀況良好。記者江良誠／...
李世昌收藏的古董賓士車，當年曾是蔣經國的禮賓車，老車經維修狀況良好。記者江良誠／攝影
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這輛古董賓士車擋風玻璃還貼有總統府忠勤60的通行證。記者江良誠／攝影
這輛古董賓士車擋風玻璃還貼有總統府忠勤60的通行證。記者江良誠／攝影
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蔣經國當年向企業借賓士車當禮賓車，車內裝備保養良好，相當古典。記者江良誠／攝影
蔣經國當年向企業借賓士車當禮賓車，車內裝備保養良好，相當古典。記者江良誠／攝影
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古董賓士車內還放有當年蔣經國總統和禮賓車老照片。記者江良誠／攝影
古董賓士車內還放有當年蔣經國總統和禮賓車老照片。記者江良誠／攝影
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蔣經國總統府民宿

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