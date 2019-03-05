新北視障按摩抽獎 加碼限量「王建民簽名球」

2019-03-05 20:24 觀天下 記者黃宥嫺／新莊報導



北市政府勞工局舉辦的新北視障按摩活動，新北市議長蔣根煌親自推薦，並加碼限量的「王建民簽名球」，歡迎民眾來按摩助視障朋友。 圖／觀天下有線電視提供 分享 facebook 由新北市政府勞工局舉辦的新北視障按摩活動，特別邀請台灣之光王建民擔任活動代言人，新北市長侯友宜及市議長蔣根煌也親自推薦，同時推出消費滿500元即可參加抽大獎，並加碼限量的「王建民簽名球」，歡迎民眾一起來按摩幫助視障朋友。

市長侯友宜表示，勞工局在車站、醫療機構及政府機關等場所設置輔導22家按摩小棧，這些視障按摩師，都是取得丙級按摩師技術士執照，若市民朋友經過小棧據點，想要消除疲勞，找專業的按摩師準沒錯。

新北市議長蔣根煌讚許市政府邀請王建民擔任活動代言人，陽光形象，公益最佳人選，他說，自己身體酸痛，也都會找新北按摩小棧，消除疲勞，同時也不忘呼籲市民一起用行動幫助視障按摩師，多少增加其經濟收入，維持家計，讓他們有成就感。

勞工局表示，今年將擴大舉辦最受民眾喜愛的抽獎活動，自3月1日起至10月31日止，凡至新北市輔導的22家視障按摩小棧及6間107年度優良視障按摩院消費滿500元即可參加抽獎，今年活動獎項包括goro電動機車、55吋液晶電視、AppleMacBook、Dyson手持式吸塵器、空氣清淨機、電動自行車及千元全聯禮券等超過百份大獎總價值達60萬元，並加碼限量的「王建民簽名球」，邀請市民朋友一同支持專業的視障按摩，讓按摩小棧業績再創新高，更能點亮視障朋友職業生涯的道路。