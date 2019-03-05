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候車也怕風吹雨淋 金山磺港路要設候車亭

2019-03-05 20:26觀天下 記者廖品涵／金山報導

金山區磺港路站牌就在金山青年活動中心旁，長輩們候車風吹雨淋，立委黃國昌服務處會勘...
金山區磺港路站牌就在金山青年活動中心旁，長輩們候車風吹雨淋，立委黃國昌服務處會勘，將施作候車亭讓遊客候車更加舒適。 圖／紅樹林有線電視提供
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金山區磺港路站牌就在金山青年活動中心旁，遊客候車多、當地居民等車的也很多，北海岸地區風大雨多，常常見到長輩們候車風吹雨淋相當不捨，今(5)日立委黃國昌服務處會勘，未來這處眾多人使用的公車磺港路站，將施作候車亭讓遊客候車更加舒適。

磺港里長許明熙表示，公車1815路線是金山往台北的重要路線，因此不僅是有相當多的遊客，當地的居民也多仰賴這個路線去台北或是到市區，因為沒有候車亭，當地的居民與遊客都是直接站在路邊等車，金山地區風大雨多，期待磺港路這個眾多遊客與居民使用的站牌能夠增設候車亭，讓民眾免受風吹雨淋之苦。

由立委黃國昌服務處會勘，商討磺港路站牌是否有增設候車亭的腹地與空間，由交通局人員量測後，預計將可以施作一個深1.8公尺，寬4公尺的候車空間，而站牌旁的駁坎是農業局的土地，因此也要求農業局撥用作為候車亭的建設使用。

立委黃國昌服務處主任郭慶霖表示，磺港路站牌周邊寬度雖然足夠但深度卻是不足1.8公尺，因此會勘過後也決議由交通局向農業局申請站牌後土地的使用，再向台電公司申請候車亭拉設電力，而候車亭的工程也將於下半年度開始施工，要讓聚集眾多青年活動中心遊客與泡湯湯客的磺港路站牌變得更舒適與便捷。

金山黃國昌公車

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