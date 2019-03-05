糗！北市府民調 九成七市民去年沒參加府前跨年

2019-03-05 17:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



北市府研考會昨公布一月民調，主要針對「跨年晚會」、「九合一選舉事務」等兩大項，糗的是，儘管有85.3%的台北市民知道北市府舉辦跨年晚會，但卻有高達97.4%的民眾沒有到北市府前跨年。

至於「九合一選舉事務」部分，則有82.2%的民眾有去投票，不過卻有高達57.1%的民眾對於投票所規劃不滿意，不滿意原因以投票時間等待太長居冠，其次是投票動線有問題、投票所空間有問題、圈票亭設置有問題、票匭設置有問題等，且有高達47,.3%的民眾至少等待一個小時以上。

這次民調於1月21日至23日晚間進行，成功訪問18歲以上市民1171人，921人拒訪，在95%信心水準下，抽樣誤差在正負2.86%以內。

根據研考會調查，有85.3%的民眾知道北市府去年12月底舉辦跨年晚會，不過有高達97.4％的台北市民沒有到現場參加，不過有44.1%的民眾有收看轉播。至於滿意度部分，有48.3%的民眾覺得滿意。

此外，九合一選舉部分，有82.2%的台北市民有去投票，不過不滿意度卻高達57.1%；不滿意原因部分，有84.3%的民眾認為投票等待時間太長，有53.8%民眾認為投票動線有問題，其次還包括投票所空間有問題、圈票亭設置有問題、票匭設置有問題等。

至於投票時間部分，則有有高達47,.3%的民眾至少等待一個小時以上。

對此，台北市政府發言人劉奕霆表示，市府跨年活動每一年都有數十萬人參與，參與人數皆有一定之數量，是否親臨現場也受限於氣候因素影響，市府亦會努力讓更多人參與。