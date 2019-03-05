碧潭水舞V型視角 新增孔雀開屏水型

2019-03-05 17:44 中央社 新北5日電



2019碧潭水舞將於8日起連續舉行54天。V型水舞象徵自由勝利的意象，展現水瀑力量的高壓噴頭，水柱高達近30公尺。全新孔雀開屏水幕噴頭，更展現華麗炫爛。

新北市府觀光旅遊局長張其強今天下午在記者會表示，今年結合科技的水舞，無論是舞台或水型都全新設計，節目規劃委託水舞創作總監謝明勳擔綱製作。

水舞搭配多彩燈光及國內外經典名曲，編織成6種不同風格的節目，每個節目藉不同的曲風和水型，傳遞柔美、思念、抒情、激昂、壯闊、喜悅等不同的情緒主題，希望震撼民眾的視聽感受。

張其強說，今年新的V型視角，可以充分呈現水柱的立體效果，透過水幕豐富靈活的舞動，打造聲光盛宴。在水舞噴頭設計上，透過高壓噴頭，水柱高達近30公尺，發出如施放煙花時的聲響，氣勢磅礡。

觀光旅遊局表示，今年增加孔雀開屏水幕噴頭，由噴頭及水型的交錯律動，展現時而華麗炫爛，時而柔美優雅。今年水舞精彩必看水型，包括披星戴月的皇冠、華麗奔放的孔雀開屏、瞬間飛衝的直泉禮炮，及仙氣繚繞的水濂。

碧潭水舞將於8日啟用，至4月30日晚上共54天，每晚6時到8時30分，每逢整點和半點開始展演，每次曲目演出約6分鐘，由2種曲目表演交錯展出。

觀旅局表示，碧潭風景區除有起伏低緩的和美山及綿延的河濱自行車道，還有歷史悠久的吊橋、吊橋光雕、人力擺渡等，值得遊客探訪。碧潭水舞期間，周邊餐飲業者更順勢推出分享餐，品嚐美食的同時，可欣賞炫麗水舞。