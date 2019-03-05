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一國兩制下 共軍學者：台灣有10項權利

北市災防研討演習 日澳馬搜救隊齊切磋

2019-03-05 17:31中央社 台北5日

為提升搜救人員技能訓練及裝備器材，台北市消防局今天除邀請日本東京搜救隊外，還首邀澳洲馬來西亞搜救隊分享各自搜救經驗，預計7日將共同參與台北市災防演習、相互切磋。

台灣地理環境特殊，颱風、地震等自然災害頻繁，為全球天然災害的高敏感地區。北市消今天特地舉行國際搜救實務交流研討會，除邀請長期與台北市政府交流的日本東京搜救隊外，也首次邀請獲得聯合國認證的澳洲及馬來西亞搜救隊參加，與消防署及雙北市搜救隊分享、交流國際救援經驗。

台北市消防局災害搶救科科長黃建華告訴中央社記者，澳洲搜救隊自2013年首度取得聯合國國際重型救援隊認證後，每5年還要重新認證一次，去年順利取得；馬來西亞搜救隊則是在2016年首度取得相關認證。

3隊今天都各自分享其國際救援經驗、應變機制及搜救人員培訓等相關知能及實務案例，黃建華指出，澳洲隊搜救組織可分為「輕量上機組、複訓組、平常救災組」的編制，並有專責裝備、人力進行管理，這與國內搜救編制較為不同。

黃建華說，除今天進行交流研討外，7日將在北市南港車站及周邊舉行「108年度台北市大型災害防救實兵演習」，屆時日、澳、馬國3隊搜救隊都將共同參與聯合救援演練，相互學習及分享救災經驗。

黃建華表示，透過這幾天的國際搜救交流，北市消將吸取各國搜救隊經驗，精進提升包括書面準備、機具設施及現場演練等項目，做好向消防署申請「全國各級搜救隊伍申請能力分級檢測執行計畫」準備，希望拿下好成績。

除強化搜救技能外，北市消也提醒，民眾在面對火災也要加強預防，尤其住宅用火災警報器可在火災發生初期發出警報聲提醒住戶，以便及早滅火與及時逃生。

根據北市消統計指出，自2010年起至今年1月底止，北市因住警器成功提醒民眾案例達247件，成功讓247個家庭免於火災危害，且近兩、三年安裝比例成長近5成，北市截至今年1月底止已累積安裝36萬1968戶，安裝率75.12%，且中山區更達100%。

北市消表示，北市府今年度編列新台幣600萬元預算採購，補助市民安裝住警器，凡居住於總樓層5層以下且未設置火警自動警報設備者，可向消防分隊申請補助1只住警器，但頂樓加蓋處不在補助對象內。

北市馬來西亞澳洲

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