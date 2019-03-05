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內湖草莓季9日登場 北市：氣候暖果實甜

2019-03-05 12:05中央社 台北5日電

台北市產發局今天說，2019內湖草莓季9日登場，規劃包含有獎徵答、音樂表演及在地新鮮農產品拍賣等活動，因今年氣候溫暖，預估內湖出產草莓香甜可口，歡迎到場參加活動。

產業發展局發布新聞稿表示，每年12月至翌年4月是內湖區草莓產季，3月至4月是盛產期，今年春天氣候溫暖，陽光充足，預估內湖出產草莓將香甜可口。

產業局與內湖區農會等單位合作，規劃「2019內湖草莓季」將於9日上午9時30分在白石湖休閒農業區登場，當天活動包含音樂表演、互動遊戲及草莓等在地新鮮農產品拍賣，拍賣所得將捐給陽光基金會作公益。

產業局表示，內湖草莓園分布大湖街、安泰街及白石湖休閒農業區，因北部多雨，皆採溫室種植，並設有棚架，讓遊客採草莓時更加方便、輕鬆，且草莓品種多元。

產業局說，內湖區草莓種類包含天來1號及桃園4號等，以溫室設備克服北部多雨陰濕氣候環境，除平地栽種外，也開發高架盆器種植，遊客站著就能輕鬆採草莓，農園並開發果醬、冰淇淋等食品，滿足民眾視覺和味覺體驗。

產業局指出，民眾至內湖採草莓外，也可赴白石湖附近遊憩，白石湖以多產白色沉積砂岩石塊聞名，區內具有豐富自然景觀，景點包含碧湖步道、白石湖吊橋、夫妻樹等，讓民眾挖掘美味在地食材外，也可相揪親友走訪體驗山居風情。

台北市產發局5日表示，2019內湖草莓季9日登場，規劃包含有獎徵答、音樂表演及在...
台北市產發局5日表示，2019內湖草莓季9日登場，規劃包含有獎徵答、音樂表演及在地新鮮農產品拍賣等活動，因今年氣候溫暖，預估內湖出產草莓香甜可口，歡迎到場參加活動。圖／Ingimage
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