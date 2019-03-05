老機車報廢不必跑監理所 執行署台北分署幫你辦

2019-03-05 11:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部行政執行署台北分署為提供民眾更優質及便利的服務，即日起將主動協助民眾申辦老舊機車切結報廢程序，節省民眾荷包，免再為老舊機車繳交燃料使用費。

台北分署表示，部分民眾的機車常因交中古車商回收，或遺失不知去向，或棄置不用，但未至監理機關辦理車輛報廢登記，導致累欠多年的燃料使用費，直至收到監理機關、執行分署的催繳通知，才驚覺機車未依規定報廢。

為解決上述情形，監理機關依道路交通安全規則第30條第3項規定，訂定「老舊機車切結報廢程序」，凡機車於2002年之前出廠，且2008年8月1日後無使用道路違規，無投保車輛責任強制險及未參加環保排氣檢驗紀錄者，經過機車所有人切結同意後，可由監理機關協助完成報廢登記，除可減輕後續燃料使用費的負擔，如經監理機關審核通過，更可能連過去5年積欠的燃料使用費都可以免繳。