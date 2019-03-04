92歲阿嬤競技疊杯破世界紀錄 可惜遭判失格

2019-03-04 22:14 中央社 新北4日電



新北市92歲黃賴月阿嬤是全台最年長的競技疊杯選手，日前在全國錦標賽成績打破世界紀錄，可惜比賽影片經WSSA世界競技疊杯總會審核以疊杯磨損竟判定失格，令人扼腕。

黃賴月1月26日參加在桃園市舉行的競技疊杯全國錦標賽，於75歲以上組別締造個人3項3-3-3、3-6-3、CYCLE佳績，甚至刷新原本由泰國一名阿嬤保持的世界紀錄。

但這項優異成績必須將比賽影片送至美國WSSA世界競技疊杯總會審核通過，才能真正被核定刷新世界紀錄。WSSA世界競技疊杯總會今天公布審核結果，卻令人感到相當扼腕。

中華競技疊杯運動推廣協會說，競技疊杯競技比賽2019年新規定參賽選手用的每一個疊杯表面LOGO都需保留50%以上印記，但黃賴月的杯子因勤於練習導致LOGO脫落，遭判定失格，成績由第二順位遞補。

協會理事長朱雅芳表示，黃賴月年過九旬才學習競技疊杯，曾參加高雄2017年世界盃錦標賽獲得第9名，當時被表揚為全世界最高齡疊杯選手，多次登上媒體版面，這次卻因疊杯LOGO磨損而和世界紀錄擦身而過，相當可惜。協會也立刻請教練準備全新疊杯要送給黃賴月阿嬤，鼓勵她勿氣餒，下回再突破自我，奪回榮耀。

雖然黃賴月刷新世界紀錄無法被認可，但遞補冠軍的選手也是來自新北市深坑區的75歲林森妹阿嬤，她是黃賴月的樂齡疊杯班同學，其成績同樣刷新世界紀錄，遞補後，登上WSSA世界競技疊杯總會官網。

朱雅芳說，林森妹與黃賴月一起在新北深坑農會學習疊杯已超過3年，但林森妹較少到外地參加賽事，這次是她首次參加協會官方認證的比賽，卻能一舉躍上世界紀錄寶座，相當難能可貴。

朱雅芳說，不論林森妹與黃賴月兩人是否被官方認證為刷新世界紀錄，都堪稱為競技疊杯的國寶。