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民團籲新北議員表態性平與核四 她率先回應

2019-03-04 20:46聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市在地深蹲協會在228連續假期前發函希望新北議員們對重大議題及議會透明表態，...
新北市在地深蹲協會在228連續假期前發函希望新北議員們對重大議題及議會透明表態，國民黨平地原住民議員宋雨蓁今率先回函，同意議會透明，不過反對性平教育及支持重啟核四。圖／翻攝自宋雨蓁臉書
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新北市在地深蹲協會長期致力議員監督、推動議會透明，上周三228連續假期前，協會發函給本屆66名新北市議員，詢問議員們對多項重大議題的態度，以及是否願意簽署議會透明書。國民黨籍平地原住民議員宋雨蓁Nikar‧Falong今天率先回函，表態同意議會透明，不過反對性平教育及支持重啟核四

記者稍早致電宋雨蓁但未能聯繫上，無法得知她的回應。，協會表示，將統計到本周五下班前截止，除公布議員們的回函、也會公布不願回覆的議員名單，期待截止前收到其他議員的表態。

協會表示，新北市前市長朱立倫2月26日拋出「重啟核四」議題，新北市長侯友宜也說「從沒反對核電過」，當時除民進黨團公開批評、也有國民黨議員周勝考表態反對重啟核四。此外去年反同3公投通過後，協會觀察到性平教育推動會在縣市層級受到更多壓力，因此想透過問卷瞭解個別議員對核能、性平等重大議題態度，是否有「沈默的多數」。

協會上周三、2月27日發函給全新北市66名議員，函文內容分為「問卷」和「議會透明承諾書」2大部分，問卷列出共融式遊具、性別平等教育法落實、重啟核四、核一核二延役、新北納入核廢最終處置場址、調高囤房稅、機車族權益、虐童事件處至等重大議題，詢問議員態度。

「議會透明承諾書」則包括議會分組審查全程線上直播，議事錄一周內上線公布、主動公布個人財產及政治獻金、議會開放旁聽拍照直播、線上預告會議主題共5項承諾。

國民黨平地原住民議員宋雨蓁Nikar‧Falong今天率先回函，除表態支持共融性遊具、調高囤房稅，針對核能議題表態支持重啟核四及核一核二延役，反對新北納入核廢最終場址，並反對落實性別平等教育法。議會透明承諾書部分，宋雨蓁則全部同意。

新北市在地深蹲協會在228連續假期前發函希望新北議員們對重大議題及議會透明表態，...
新北市在地深蹲協會在228連續假期前發函希望新北議員們對重大議題及議會透明表態，國民黨平地原住民議員宋雨蓁今率先回函，同意議會透明，不過反對性平教育及支持重啟核四。圖／翻攝自新北市在地深蹲協會臉書
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核四宋雨蓁

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