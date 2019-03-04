「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通

2019-03-04 19:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



「五股－北門捷運站」跳蛙公車今開通，近年隨著五股洲子洋重畫區越來越多居民進駐，在五股輕軌捷運尚未有明確結果前，新北市議員陳明義推該跳蛙公車，希望解決該重畫區大衆運輸交通不足的問題。

陳明義表示，五股是目前雙北高架橋樑最多、交流道流量非常大的交通樞紐，民眾要到台北一趟除了自行開車外，還有一般市區公車以及行之有年的免費巴士，但卻常常在上下班尖峰時段，出現僧多粥少的壅擠情形。