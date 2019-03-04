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「五股－北門捷運站」跳蛙公車 今開通

2019-03-04 19:01聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

「五股－北門捷運站」跳蛙公車今開通，近年隨著五股洲子洋重畫區越來越多居民進駐，在五股輕軌捷運尚未有明確結果前，新北市議員陳明義推該跳蛙公車，希望解決該重畫區大衆運輸交通不足的問題。

陳明義表示，五股是目前雙北高架橋樑最多、交流道流量非常大的交通樞紐，民眾要到台北一趟除了自行開車外，還有一般市區公車以及行之有年的免費巴士，但卻常常在上下班尖峰時段，出現僧多粥少的壅擠情形。

陳明義說，為有效提昇民眾通勤搭乘大眾運輸工具的意願，去年開始規畫行經五股、泰山、新莊等重畫區域的公車路線。

「五股－北門捷運站」跳蛙公車今開通。圖／陳明義辦公室提供
「五股－北門捷運站」跳蛙公車今開通。圖／陳明義辦公室提供
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「五股－北門捷運站」跳蛙公車今開通。圖／陳明義辦公室提供
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