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影╱台灣阿嬤太強了 2人打破疊杯世界紀錄

2019-03-04 16:39聯合報 記者林昭彰╱即時報導

高齡92歲的黃賴月阿嬤，是全台灣最年長競技疊杯選手，日前在2019全國錦標賽一舉打破3項世界紀錄，晉身國寶行列。可惜成績因故被世界總會判定失格，冠軍改由第2名的75歲林森妹遞補，一樣榮登世界紀錄寶座，也是國寶。

來自新北市深坑區的黃賴月阿嬤，1月26日參加在桃園舉行的競技疊杯全國錦標賽，於75歲以上組（Seniors 2），個人3項3-3-3、3-6-3、CYCLE全部刷新原由泰國阿嬤保持的世界紀錄，優異成績令人振奮，但比賽影片要送到美國的世界總會審核通過才算數。

眾人屏息以待數日，今天WSSA世界競技疊杯總會公布的答案卻令人超級扼腕，因為2019年有1項新規則，規定選手參賽使用的每1個疊杯，外觀表面LOGO必須保留50%以上印記，黃賴月阿嬤愛用的杯子，卻因為太勤於練習，導致LOGO脫落，被世界總會判定失格，成績由第2順位遞補。

中華競技疊杯運動推廣協會得知消息，馬上請教練改日贈送1組全新的疊杯給黃賴月阿嬤，期許她不要氣餒，有朝一日再次突破自我，奪回至高榮耀。

幸好遞補冠軍的選手也是台灣阿嬤，75歲的林森妹是黃賴月在新北市深坑區農會的樂齡疊杯班同學，她的成績一樣也刷新世界紀錄，登上WSSA世界競技疊杯總會官網。

中華競技疊杯運動推廣協會理事長朱雅芳說，黃賴月阿嬤年過九旬高齡才開始學習疊杯，曾參加在高雄舉辦的2017年世界盃錦標賽，獲得第9名，當時還接受表揚為全世界最高齡的疊杯選手，多次登上媒體版面，亦曾接受弘道老人福利基金會邀請表演，生活因為疊杯更多采多姿，這次她和世界紀錄擦身而過，實在太可惜了。

林森妹則與黃賴月同期在深坑農會學習疊杯，至今大約3年多時間，但是林森妹阿嬤比較少到外地參加各級巡迴賽事，這次是她第1次參加協會官方認證的比賽，就一舉躍上世界紀錄寶座，相當難能可貴。

朱雅芳說，由於世界總會剛剛公布消息，協會還沒機會把訊息即時告知2名阿嬤，將另外安排適當時機轉達。而2名台灣阿嬤同場打破世界紀錄，2人都堪稱國寶！

＊黃賴月最佳成績

個人 3-3-3，4.755秒

個人 3-6-3，6.423秒

個人CYCLE，20.221秒

＊林森妹最佳成績

個人3-3-3，5.669秒

個人3-6-3，7.561秒

個人CYCLE，26.810秒

WSSA世界競技疊杯總會官網刊登台灣阿嬤林森妹創下的３項世紀紀錄。圖／中華競技疊...
WSSA世界競技疊杯總會官網刊登台灣阿嬤林森妹創下的３項世紀紀錄。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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75歲的林森妹阿嬤，榮登75歲以上歲數組世界紀錄保持人。圖／中華競技疊杯運動推廣...
75歲的林森妹阿嬤，榮登75歲以上歲數組世界紀錄保持人。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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高齡92歲的黃賴月阿嬤，是全台灣最年長競技疊杯選手，日前一舉打破3項世界紀錄，卻...
高齡92歲的黃賴月阿嬤，是全台灣最年長競技疊杯選手，日前一舉打破3項世界紀錄，卻因為杯子被判定失格。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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75歲的林森妹阿嬤遞補冠軍，一樣榮登世界紀錄寶座。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提...
75歲的林森妹阿嬤遞補冠軍，一樣榮登世界紀錄寶座。圖／中華競技疊杯運動推廣協會提供
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