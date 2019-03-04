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不用再兩邊跑 街頭藝人證照申請北北基將整合

2019-03-04 15:46聯合報 記者陳靖宜╱即時報導

為整合藝文資源，台北市文化局與新北市文化局秉持北北基共同生活圈理念，邀請基隆市文化局參與討論，台北市文化局宣布，未來北北基將就街頭藝人證照整合、影視協拍單一窗口等6項議題進行合作，擴大北北基藝文服務及交流推廣。

北市文化局表示，為因應北北基共同生活圈理念，本次北北基合作共同扮演服務陪伴角色，為藝文民間組織服務。北北基未來將在6項文化議題上進行合作，包含街頭藝人證照整合機制、北北基影視協拍單一窗口雙北兒藝節一起樂暑假、北北基文化刊物電子版聯合宣傳、北北基駐村藝術家交流平台、北北基眷村文化節交流等，透過各面向促進北北基文化交流合作。

文化局解釋，街頭藝人證照整合機制現行為雙北分別辦理街頭藝人證照審議，導致民眾需兩地奔波，證照亦僅限於個別區域，為便利民眾取得街頭藝人證照及簡化行政流程，今年雙北將進行研議，逐步整合雙北街頭藝人審議制度，透過建立共同審議委員及標準，最快明年起，民眾擇一申請取得許可證後，即可於雙北演出，並可至基隆換證進行演出。

針對影視協拍單一窗口，文化局表示，現行為各縣市各自辦理影視協拍，如果拍攝單位有跨縣市拍攝需求，仍須個別向權管機關接洽導致作業繁複，未來北北基影視協拍將共同合作，如有跨縣市拍攝需求，將由北北基協拍窗口橫向聯繫接洽協助。

北北基街頭藝人考照將整合。圖／文化局提供
北北基街頭藝人考照將整合。圖／文化局提供
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文化局街頭藝人

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