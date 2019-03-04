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三峽國光段社會住宅上梁 實品屋首次曝光

2019-03-04 14:57聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，預計今年底完工，明年初招租，將提供241戶...
新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，預計今年底完工，明年初招租，將提供241戶社會住宅。記者祁容玉／攝影
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新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，預計今年底完工，明年初招租，將提供241戶社會住宅，新北市長侯友宜今天主持上梁儀式，並參觀首度曝光的實品屋，各房型都採通用設計，侯友宜稱讚一房型「小而美」、三房型有雙衛浴又有陽台，空間舒適，侯友宜表示，今年底新北市將達到7000戶社宅，2023年達到1萬戶，盡力滿足居住需求。

三峽國光段青年社會住宅是新北市有償取得國有地後自行興建的青年社宅，去年3月底動工、今天上梁，承包商潤泰集團旗下的潤弘精密工程，特別準備長串鞭炮掛在梁上，上梁過程中同步點燃鞭炮，氣氛熱鬧。

新北市城鄉局表示，今天上梁後，三峽國光段社宅預計今年底完工，將提供241戶社會住宅，包括一房型124戶、二房型77戶、三房型40戶，比例約5比32，另外有270坪綠地及開放空間，且鄰近捷運三鶯線三峽站，交通便利，幾乎是「出站就到家」。

新北市長侯友宜今天主持上梁儀式時表示，推動社會住宅是中央與地方一致目標，今年底新北市將達到7000戶社宅，2023年達到1萬戶，搭配每年1.9萬戶租金補貼，盡力滿足青年居住需求。

上梁儀式結束後，侯友宜也進入工地參觀，廠商展示二房型半成品屋中的輕隔間牆結構，浴廁防水工法經過嚴格防水測試，另外一房型和三房型實品屋也首度曝光，均採通用設計，櫥櫃降低高度外也配合輪椅族可以升降方便取物，三房型有雙衛浴，陽台、廚房空間，侯友宜參觀後稱讚寬敞舒適，感覺不只22坪。

城鄉局表示，國光段社宅今年底完工後，預計明年初招租，未來國光段第二期社宅652戶也配合三鶯線期程，預計在2023年完工，屆時可再增加652戶社會住宅，並提供公托、托老等公益設施。

新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，實品屋也首度曝光，圖為三房型客廳。記者祁容...
新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，實品屋也首度曝光，圖為三房型客廳。記者祁容玉／攝影
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新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，新北市長侯友宜參觀首度曝光的實品屋，稱讚三...
新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，新北市長侯友宜參觀首度曝光的實品屋，稱讚三房型空間寬敞。記者祁容玉／攝影
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新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，實品屋也首度曝光，圖為一房型。記者祁容玉／...
新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，實品屋也首度曝光，圖為一房型。記者祁容玉／攝影
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新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，新北市長侯友宜參觀首度曝光的實品屋，各房型...
新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，新北市長侯友宜參觀首度曝光的實品屋，各房型內部都採通用設計、櫥櫃可升降，方便輪椅族或長者。記者祁容玉／攝影
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新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，承包商潤泰集團旗下的潤弘精密工程，特別準備...
新北市三峽國光段青年社會住宅今天上梁，承包商潤泰集團旗下的潤弘精密工程，特別準備長串鞭炮掛在梁上，上梁過程中同步點燃鞭炮，氣氛熱鬧。記者祁容玉／攝影
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侯友宜社會住宅

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