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北北基6大文化合作 共創超大藝術圈

2019-03-04 13:00聯合報 記者魏翊庭╱即時報導

北北基今宣布6大文化合作，包括跨市眷村文化節交流。記者魏翊庭／攝影
北北基今宣布6大文化合作，包括跨市眷村文化節交流。記者魏翊庭／攝影
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北北基合作再添新頁。繼雙北合作交流平台、新北基桃合作副市長平台相繼啟動，今北北基共同提出6大文化政策合作議題，包含「兒藝節共同行銷」、「北北基影視協拍單一窗口」、「北北基駐村藝術家交流平台」、「街頭藝人證照整合機制」、「北北基眷村文化節交流」及「北北基文化刊物電子版聯合宣傳」。

新北市文化局表示，新北市長侯友宜上任以來，主張「城市共好」，希望能與北台地區各縣市政府共同推展市政，對於文化層面介接上更希望能積極推進，為北北基地區培育文化沃土，達到「厝邊厚文化，市民享藝術」。

三市都有兒藝節，基隆市約在4月、台北7月，新北也落在暑假，因此共同行銷，提供孩童們不同藝術的跨界參與；三市也都有協拍管道，北北基影視整合協拍單一窗口，若拍攝單位有跨縣市的協拍需求，可直接由三市橫向的聯繫，不用自己跑。

「北北基駐村藝術家交流平台」將整合駐村藝術家活動，為藝術家們提供宣傳交流平台；而「街頭藝人證照整合機制」，以往持有某縣市的證照，只能在該縣市表演，明年也將開放北北基跨市演出，並就北北基的審查領證方式進行協調彙整。

「跨縣市眷村文化節交流」將以新北市空軍三重一村、四四南村、北投中心新村及基隆要塞司令部校官眷舍等為基地，共同規畫眷村文化辦桌活動、深度導覽旅遊等；「北北基文化刊物電子版聯合宣傳」則是整合三市出版的文化刊物內容，將最新的藝文資訊共同集中於電子平台，方便民眾索取最新資訊。

藝術家眷村街頭藝人

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