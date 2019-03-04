台北市議會委員會、政黨協商 時力提案開直播

2019-03-04 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



3位新科的時代力量台北市議員林穎孟（中）、黃郁芬（左）、林亮君今天舉行記者會，主張4月9日開議後將提案，未來各委員會、政黨協商，將比照現行大會，開放網路、電視直撥。記者張世杰／攝影 分享 facebook 2018九合一大選落幕，台北市議會大風吹，3位新科的時代力量議員林穎孟、黃郁芬、林亮君今天舉行「推倒羅生門，議會來直播」記者會，主張4月9日開議後將提案，未來各委員會、政黨協商，將比照現行大會，開放網路、電視直撥，並希望最快這會期就能開始。

台北市議會表示，因應內政部修法明年元旦議會大會及委員會應全程錄影，北市議會將配合處理，且同步進行直播，由於下半年才會編列直播、錄影設備預算，可能趕不上1月1日執行，至於政黨協商直播須看各黨派協商狀況。

時代力量台北市議會黨團總召林穎孟表示，目前市議會僅大會有直播，各委員會只有紀錄、錄音，尤其預算審查時，完全沒有逐字紀錄，導致引起很多爭議，外界不清楚北市府預算通過的情況，所以時力主張提案，修訂「台北市議會錄影錄音管理規則」。

黃郁芬指出，立法院當初推出專屬「國會頻道」，外界一開始不看好，開播2年的觀看人數達4000萬人次，顯示台灣民眾想要參與公共事務，政治人物應有這個認知，況且「地方立法機關組織準則」第25、37條去年修正後，明定地方議會大會應透過網路或電視全程直播，大會及委員會應全程錄影。

林亮君也說，也許很多議員不習慣，但民主社會希望市府單位及民意機關，可以更公開透明，民意代表也應該受到監督。

除了主張議會全面直播，林穎孟說，將建請台北市公用頻道協會提出電視轉播申請，但由於申請規則沒有直播選項，時間也有限制，會跟北市觀傳局協調可行方案，讓台北市議會變成第一名的透明議會。

針對何時施行？林穎孟表示，除了要等提案通過，之前議會資訊室也說恐怕要下個會期，主要受限技術及設備的問題，但時力希望這會期可以施行；黃郁芬補充，可能他們3位議員出席各委員會時，可以自行開直播。

另外，林穎孟提到，2016年台北市議會曾通過一項提案，大會、委員會、政黨協商等，都必須透過網路、電視直播，當時很多不分黨派議員皆表達贊成，最後結論是研議辦理，「研議3年，應該可以準備開始做了吧？」未來時力提案，會爭取各方支持。

被問到研議3年仍未落實原因？林穎孟表示，她個人認為，可能上一屆議長沒有積極推動，但她對於現任議長有信心。

至於時力提案，也主張政黨協商開直播？黃郁芬表示，3年前市議會通過的提案就包含黨團協商，當時不分黨派皆贊成，希望這些前輩記得3年前的承諾，大家都很關心政治事務，「3年前提案，已經躲了3年，接下來不應該寬限下去」。