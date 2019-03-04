簡化官方通報表 新北診所自訂10通報項目護婦幼

2019-03-04 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



醫師劉漢宗演出短劇，說明第一線診所通報的重要性。記者施鴻基／攝影 分享 facebook 「守護婦幼、遠離兒虐、基層醫療關懷一起來！」新北1613家診所代表今天宣示將盡通報義務，並簡化衛福部通報表，自訂10項通報項目，在第一線守護婦幼，未來可能推廣到全國。新北市長侯友宜說，每次看見家暴兒虐事件都非常痛心，「網愈大疏漏就愈少」，防護網一定要舖天蓋地，寧可多忙也不能有疏漏。

國內驚悚兒虐家暴案件層出不窮，許多個案本來在診所就能發現，即使兒少法規定延誤通報可罰6000到3萬元，但醫師卻可能顧慮遭報復而置之不理，送到大醫院通報往往已傷重甚至喪命，令人遺憾。中華民國基層醫療協會、新北市醫師公會和國際扶輪3521地區主動和新北市府連繫，1613家診所將全面主動通報，不會視而不見。

基層醫療協會理事長劉家正說，新北基層診所有1613家，如果各診所每天看診50人，就會接觸8萬多個家庭，如果第一時間發現疑似兒虐或家暴的傷勢就及早通報，可以挽回許多不幸，醫學上常說「及早發現、及早治療」，通報也該比照，所以協會主動拜會新北市府，希望共同守護婦幼。

新北市醫師公會理事長周慶明則說，依兒少法規定，醫事人員和警察、社工、教育人員都是責任通報員，但衛福部通報表內容太完整，影響填寫意願，所以診所醫師們根據實務經驗，和市府兒少、家防、衛生、警政等單位多次開會，研擬出可疑外傷等疑似兒虐或疏忽照顧的簡易篩檢項目共10項，作為日後建構防護網參考。