搶救低生育率 台北市「祝妳好孕」再加碼

2019-03-04 10:56 聯合報 記者 聯合報 記者 陳靖宜 ╱即時報導



台北市衛生局今宣布擴大祝妳好孕補助方案。記者陳靖宜／攝影 分享 facebook 為鼓勵市民孕育下一代、提升生育率，台北市衛生局今宣布今年3月1日起擴大婚後孕前補助對象，只要夫妻中「任一方設籍台北市」即可接受補助，台北市衛生局主任秘書李碧慧表示，在新增補助方案中補助金額達2250元，每人每次婚姻限補助一次。

聯合醫院仁愛運區婦產科主任詹景全表示，台北市「祝妳好孕」補助方案自民國99年開始，不過迄今僅約3萬多位市民接受孕前檢查，約佔婚姻人口二至三成，顯見許多民眾仍不知有相關補助檢查可以運用。

詹景全說婚前孕後提供夫妻雙方的檢查項目，女性補助1595元，包含尿液檢查、血液常規檢查（含海洋性貧血篩檢）、梅毒篩檢、愛滋病篩檢、披衣箘抗體檢查等8項；男性則補助655元，包含尿液檢查、血液常規（含海洋性貧血檢查）、梅毒與愛滋病篩檢、精蟲分析檢查等5項。

除了孕前檢查外，詹景全說，婦女孕後台北市也針對唐氏症篩檢進行補助，針對孕婦在第一孕期（9週至13週）進行唐氏症篩檢每胎每次補助2200元；第二孕期進行唐氏症篩檢則每胎每次補助1000元。

台北市衛生局健康管理科科長林夢蕙說，107年北市結婚共1萬5193對，相較106年減少964對，其中男性、女性初婚平均年齡分別是33.7歲與31.5歲，而台北市女性平均生育第一胎的平均年齡約為32.73歲，是全台最晚婚、最晚生的縣市。

為保障新生兒健康，林夢蕙說，北市衛生局配合衛福部國民健康署的優生保健政策，提供遺傳性疾病高危險群孕婦產前遺傳診斷羊膜穿刺費用部分補助，女 性年齡在34歲以上、經超音波篩檢胎兒有異常可能者、血清篩檢結果疑似染色體異常機率大於270分之1者、本人或配偶罹患遺傳性疾病、經診斷胎兒疑似基因疾病者，每胎次可補助5000元，配偶涉及台北市的新移民若符合條件亦可接受補助，提醒民眾善用政府資源。