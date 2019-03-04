淡海輕軌今起可載自行車 票價優惠到4月底

2019-03-04 00:36 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ／新北報導



淡海輕軌今天起開放全線11座車站都可攜帶自行車，人車合併票價為50元，4月底前優惠票價40元。圖／新北捷運公司提供 分享 facebook

從今天起，淡海輕軌開放全線11座車站都可攜帶自行車，人車合併票價為50元，4月底前優惠票價40元。新北捷運公司表示，未來如遇連續假期，考量各車站可能出現大量人潮，將提前於官方網站公告暫停銷售自行車單程票。

自行車是許多民眾假日的熱門休閒活動，淡水知名的金色水岸自行車道長約10公里，沿途可盡覽淡水河風光。不過，淡海輕軌自去年底試營運、2月正式營運，因期間又適逢農曆春節及二二八連假，才尚未開放自行車。

新北捷運公司表示，淡海輕軌今起開放旅客攜帶自行車搭乘輕軌，旅客可於各車站售票加值機購買自行車單程票，票價為50元，採人車合併收費，一律全票收費。淡海輕軌全線11座都可上下車，單趟不限里程搭乘；即日起至4月30日，優惠票價為40元。

此外，每一列車僅提供4輛自行車，規格須符合長180公分、高120公分、寬70公分以下非動力式自行車；民眾需將自行車放置於第2節及第4節車廂的多功能停放區，每區限停放2輛自行車，停放時車不離身。如車隊人數眾多，可先與淡海輕軌聯繫。

新北捷運公司提醒，車站內僅可牽行，不可騎乘或滑乘，進出車站請勿搭乘電扶梯，避免發生危險；如果攜帶摺疊完成並妥善包裝的摺疊式自行車，比照一般隨身攜帶物規定，在營運時間內可免費攜入各車站乘車。