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侯友宜推水湳洞夜間光雕 構想獲林佳龍支持

2019-03-03 19:08聯合報 記者施鴻基╱即時報導

交通部長林佳龍、新北市長侯友宜今天視察金山中角沙珠灣衝浪基地預定地後，聯袂參訪北台灣世界文化遺產潛力點「水湳洞十三層遺址」，侯友宜向林佳龍提出在陰陽海畔十三層遺址發展夜間光雕構想，林佳龍初步表達支持。

侯友宜說，水湳洞美景可結合在地文化、餐飲及住宿服務，以不影響在地景觀方式保留原貌，另外可進一步在十三層遺址打造夜間光雕，創造水湳洞新旅遊感受。

林佳龍現場表示支持，提議可比照台中花博邀請國際級照明設計大師周鍊參與，以專業藝術眼光點亮水湳洞，打造光雕藝術。

林佳龍和侯友宜參觀水湳洞十三層遺址。圖／市府提供
林佳龍和侯友宜參觀水湳洞十三層遺址。圖／市府提供
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林佳龍侯友宜遺址
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