侯友宜推水湳洞夜間光雕 構想獲林佳龍支持

2019-03-03 19:08 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



交通部長林佳龍、新北市長侯友宜今天視察金山中角沙珠灣衝浪基地預定地後，聯袂參訪北台灣世界文化遺產潛力點「水湳洞十三層遺址」，侯友宜向林佳龍提出在陰陽海畔十三層遺址發展夜間光雕構想，林佳龍初步表達支持。

侯友宜說，水湳洞美景可結合在地文化、餐飲及住宿服務，以不影響在地景觀方式保留原貌，另外可進一步在十三層遺址打造夜間光雕，創造水湳洞新旅遊感受。