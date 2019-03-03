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督工樹林生命紀念館 侯友宜要求須符合民眾需求

2019-03-03 18:14聯合報 記者施鴻基╱即時報導

228連假最後一天，新北市長侯友宜到樹林生命紀念園區了解工程進度，他請工務局等單位在確保品質下盡快完工，以便著手規畫後續2、3期工程。市議員陳世榮、廖宜琨和洪佳君和多名里長陪同了解工程進度並提出建議，希望紀念館周邊能協助綠美化，不要宛如亂葬崗一樣。

民政局殯葬管理處長黃秀川表示，樹林原本僅有示範公墓納骨塔位幾乎滿，鄰近鶯歌示範公墓納骨塔櫃位所剩也不多，民眾都多送往三峽，市府決定利用現有環境改善問題，先遷葬樹林第六公墓內部分墳墓，再規畫規畫融合地景、低耗能，與結合當地文化特色的生命紀念館，完工後可供土樹三鶯民眾安放先人骨灰骸。

工務局長朱惕之說，樹林生命紀念園區目前規畫3期工程，目前1階段的「樹真館」已接近完工，預定今年5月啟用，目前正在申請使用執照，後續 的「樹善館」、「樹美館」也將繼續開工，未來可提供5000個納骨櫃、3000座神主牌位和5萬個塔位，可大幅紓解過去納骨塔位不足問題。

市府也計畫開闢6公尺寬環狀道路及8公尺寬聯外道路，並綠美化周邊景觀。不過除了工程用地比較平坦，其餘都是一個個小坡地，坡度最大約60度，未來施工則有困難，也可能影響生態及水土保持，市府持審慎態度看待，將於3個生命紀念館完工後再評估。

樹林生命園區第一棟「樹真館」已接近完工。記者施鴻基／攝影
樹林生命園區第一棟「樹真館」已接近完工。記者施鴻基／攝影
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侯友宜詢問非市民對非木製神主牌位接受度如何。記者施鴻基／攝影
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紀念館
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